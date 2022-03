Enrico Brignano e Flora Canto si sposano: ecco le pubblicazioni

L’attore e la compagna, insieme dal 2014 e genitori di due bambini, andranno a nozze prima dell’estate. Lui aveva detto che non lo avrebbe mai fatto, poi la proposta, arrivata a Verona una sera di settembre

ozze all’orizzonte per Enrico Brignano e Flora Canto. L’attore e la showgirl hanno deciso di festeggiare il loro amore con il matrimonio, come testimoniano le pubblicazioni, da qualche giorno sul sito del Comune di Roma.



La coppia non ha ancora reso nota la data della cerimonia, ma non sarà oltre la metà di giugno, considerando i tre mesi entro cui la legge impone di celebrare un’unione dopo l’affissione degli atti.



Che il «sì» fosse nell’aria, del resto, si sapeva già da qualche mese. Enrico Brignano aveva fatto la proposta alla compagna lo scorso settembre, a Verona, dove si trovavano per lo show Un’ora sola vi vorrei. «Grazie Verona, la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato», aveva scritto online Flora in quell’occasione mostrando l’anello di fidanzamento. «Sarà difficile dimenticare questo giorno».



E pensare che l’attore si era sempre detto contrario al matrimonio: «Nemmeno se la Lazio vincesse lo scudetto, E poi se vincesse la Lazio, Flora, che è romanista militante, sarebbe così triste che non vorrebbe sposarsi», aveva dichiarato nel corso di un’intervista a Oggi puntando sulle condizioni eccezionali che portano gli scudetti alla sua squadra del cuore (ne ha vinti solo due, uno nella stagione 1973-74 e uno in quella 1999-2000, ndr).

Le cose, poi, sono cambiate, e persino un irriducibile come lui andrà all’altare. Con Flora Canto, del resto, è stato subito amore. Insieme dal 2014, la coppia ha due bambini, Martina, nata nel 2017, e Niccolò, che il prossimo luglio compirà un anno.

I prossimi mesi saranno pieni di eventi importanti, a partire dalle nozze di mamma e papà.



