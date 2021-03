Skyler Perri pazza del Gabibbo, Elisabetta Canalis: “Lo sai che mamma lavorava con lui?”

La piccola Skyler Eva è pazza del Gabibbo e in un video pubblicato su Instagram, mamma Canalis le rivela: “Ma lo sai che lo conosco e che ho lavorato con lui?”. La reazione della figlia della ex velina e del medico Brian Perri è straordinaria e al tempo stesso tenerissima. Poi, un messaggio per Gero Caldarelli, che del Gabibbo fu la voce: “Dovresti esserci tu”.

Skyler Eva Perri, la figlia di Elisabetta Canalis, è pazza del Gabibbo, o meglio, dei guanti del popolare pupazzo di Striscia la Notizia. Su Instagram, la ex velina di Striscia la Notizia pubblica il video nel quale si vede la piccola Skyler, 5 anni, giocare e mostrare i guanti del Gabibbo e poi ascoltare la rivelazione di sua madre: “Ma lo sai che mamma lo conosce il Gabibbo? Lo sai che mamma ha lavorato con lui?”. La faccia che fa Skyler quando apprende la notizia, è tutta da ridere. Poi la dedica a Gero Caldarelli, colui che ha dato la voce al Gabibbo, morto nel 2017, alle soglie dei suoi 75 anni per un male incurabile: “Gero, qui ci vorresti tu”.

L’incredibile dolcezza di Skyler Perri

L’accento americano di Skyler Eva Perri aveva già conquistato tutti in un video di qualche anno fa, in cui la piccola raccontava alcuni brani della favola di Cappuccetto Rosso. Una peculiarità, quella dell’accento americano, che la piccola non ha perduto. Sin dalla nascita, infatti, Eva Skyler è cresciuta a Los Angeles, dove Elisabetta Canalis vive con suo marito Brian Perri. La piccola è una versione americanizzata di Elisabetta Canalis: i colori paterni sembrano essere predominanti, ma è indiscutibile la somiglianza con la modella e attrice sarda.

Il passato di Elisabetta Canalis a Striscia la Notizia

La grande storia di Elisabetta Canalis nel mondo dello spettacolo inizia proprio con Striscia la notizia, trasmissione in cui si afferma e si consacra in coppia con un’altra iconica velina, Maddalena Corvaglia. Dal 1999 al 2002 accompagnano le serate degli italiani in quelle che sono considerate universalmente le edizioni di maggiore successo del popolare tg satirico creato da Antonio Ricci. Nel 2005, proprio in coppia con Maddalena Corvaglia, torna a Striscia la Notizia per condurre una puntata speciale.











