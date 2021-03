Rai2, stasera torna “Restart”

Su Rai2, un nuovo appuntamento con “Restart-L’Italia ricomincia da te”, il talk condotto da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo, in onda in seconda serata alle 23.40 . Tra gli ospiti, Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia e Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2. In puntata, i timori di un nuovo lockdown a distanza di un anno dal primo, le promesse disattese sui vaccini, gli italiani vaccinati nel mondo, lo stato dell’arte. Ne parleranno Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria e Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi COVID-19 della Liguria. In studio, Piero Di Lorenzo, Presidente e Amministratore delegato di Irbm di Pomezia, la società che insieme all’università inglese di Oxford ha messo a punto il vaccino anti-Covid e che oggi collabora con AstraZeneca che lo produce. Al centro del dibattito i ritardi nelle consegne e l’efficacia del vaccino che ha ricevuto il via libera anche per gli over 65.

Poi, la pagina economica che si aprirà con la fotografia delle crisi industriali in Italia e il caso Alitalia. Interverranno Maurizio Stirpe, Vicepresidente Confindustria per il Lavoro e le relazioni industriali e Giuliano Noci, School of management e Prorettore politecnico di Milano. Alla lavagna di Restart, Carlo D’Ippoliti, Docente di Economia Università La Sapienza, sulle aziende in crisi e lo Stato che torna azionista e Gianluca Timpone, commercialista, per un focus sul cashback.