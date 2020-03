Grande Fratello Vip: il reality cambia in seguito all’emergenza Coronavirus (ma gli eliminati dove andranno?)

Avvisi ai concorrenti, giorni di messa in onda e conduzione, ecco cosa succederà al reality.

Il coronavirus, che sta avendo effetti drammatici sul nostro paese, sta stravolgendo anche i palinsesti televisivi. Mediaset ha deciso di sospendere, con un comunicato diramato ieri, alcuni programmi come “#CR4 La Repubblica delle Donne”, “Domenica Live” e “Verissimo, ai quali, si sono aggiunti, “Quarta Repubblica” perché il conduttore è risultato positivo al test e “Le Iene”, per un caso di Coronavirus in redazione.

Con il nuovo Dpcm del 9 Marzo, sono vietati gli spostamenti a tutte le regioni d’Italia se non per comprovati motivi. Cosa succederà al Gf Vip? Il reality non è stato sospeso ma sono previsti alcuni cambiamenti. “Vista la situazione critica in cui versa l’Italia, non si sa se continuare a tenere all’oscuro della situazione reale i concorrenti del reality show… Per quanto riguarda la conduzione, invece, in studio non ci sarà sicuramente il pubblico, ma come faranno a spostarsi da Milano sia Alfonso Signorini che Wanda Nara e Pupo? Il conduttore potrebbe anche collegarsi dall’hotel in cui alloggia nella Capitale” si legge su 361magazine diretto da Alfonso Signorini. Come è noto, durante ogni puntata c’è un televoto che decreta l’eliminazione di un concorrente eliminato che si reca in studio situato nei pressi della Casa. Dove andranno quindi i vip eliminati? E’ da escludere anche che i gieffini ricevano sorprese dall’esterno con incontri di familari o amici. Sempre sul sito, intanto, viene confermata la messa in onda, almeno per due settimane di mercoledì.

comingsoon.it