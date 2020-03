Fedez e Rovazzi accantonano gli attriti: il gesto non passa inosservato

Fedez e Rovazzi mettono da parte le divergenze per il Coronavirus: il gesto che non passa inosservato

Fedez e Rovazzi mettono così da parte le divergenze per aiutare l’Italia a superare questo momento drammatico. Il Coronavirus ha duramente colpito il nostro Paese, che da oggi risulta completamente una ‘zona protetta’. Nella giornata di ieri, proprio per rinforzare la terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, Fedez e Chiara Ferragni hanno avviato una raccolta fondi su Gofundme. Donando 100mila euro, la coppia ha scelto di dare tutto il suo sostegno alla struttura ospedaliera. Un’iniziativa accolta a braccia aperte da moltissimi personaggi noti del mondo dello spettacolo, della musica, dei social e del cinema. Sono tanti coloro che hanno condiviso il link per dare la possibilità a tutti di dare il proprio contributo. Fedez e Chiara non hanno potuto non ringraziare, singolarmente, tutti loro. Questa mattina a condividere l’iniziativa della coppia ci pensa anche Rovazzi. Il noto rapper ringrazia immediatamente il suo vecchio amico, sulle sue Stories di Instagram, mettendo così da parte i problemi del passato.

“Tra l’altro restando a casa potete anche rendervi utili. Come forse già saprete, Chiara e Federico hanno avviato una donazione online per rinforzare le terapie intensive del San Raffaele di Milano”, dichiara Rovazzi nelle sue Stories di Instagram. Fabio sceglie, così, di appoggiare e sostenere l’iniziativa del suo vecchio amico, condividendo il link per accedere alla raccolta fondi. “Io credo che di fronte a cose così importanti, dove ne va la salute di tutti noi, sia doveroso contribuire”, conclude Rovazzi. Questa mattina, Fabio decide di dare qualche consiglio ai suoi follower su come affrontare questa drammatica situazione che sta vivendo l’Italia e, intanto, Fedez lo ringrazia.

“Grazie”, scrive Fedez condividendo il video che vede Rovazzi invogliare i propri fan a dare un contributo alla raccolta fondi. Accompagnato dall’emoticon con le due mani in preghiera, il ‘grazie’ del rapper non passa di certo inosservato. Sappiamo bene che i due hanno condiviso una grande amicizia, che però è finita qualche tempo fa.



















