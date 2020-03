Alex Rodriguez a Jennifer Lopez: «Grazie per aver migliorato la mia vita»

A un anno dalla proposta di matrimonio, l’ex giocatore di baseball regala una dedica romantica alla cantante, la sua «Macha». I due, ormai fanno famiglia allargata e molto felice, non hanno però nessuna fretta di sposarsi. Sono già molto felici così

Di pronunciare il fatidico «sì» Alex Rodriguez e Jennifer Lopez non hanno fretta, anche se c’è già stata una festa pre nozze e il fidanzamento ufficiale è arrivato un anno fa, con una romantica proposta in spiaggia a Bahamas. A ricordare quel giorno, via social, ha pensato l’ex giocatore di baseball, pubblicando su Instagram un video dei momenti più belli vissuti con la cantante negli ultimi dodici mesi. «Ero un fascio di nervi, più nervoso che in tutta la mia carriera da giocatore, mi sono inginocchiato e ti ho fatto una domanda.

..hai detto sì», ha scritto Rodriguez ricordando quel momento.



«Jennifer, ogni momento con te è una benedizione. Sei la mia migliore amica, la mia ispirazione, una madre straordinaria e un modello per tutti. Macha, sono così fortunato a stare con te. Grazie per aver reso la mia vita migliore. Non vedo l’ora di avere altri ricordi con te…» Nessuna risposta pubblica, per ora, a tanto romanticismo, Jennifer ha ripreso nelle sue Stories il video di Alex, rimandando i follower al suo account.

Una storia diventata importante presto, la loro, ma senza fretta, complici anche le esperienze precedenti. Lui ha alle spalle un matrimonio fallito con Cynthia Scurtis, durato dal 2002 al 2008, e dal quale sono nate due figlie, lei è stata già sposata tre volte, con Ojani Noa, Cris Cudd e Marc Anthony, padre dei due figli, i gemelli Max ed Emme. Quella con Alex è relazione matura e adulta, che ha coinvolto presto anche i bambini, diventati inseprabili fin dagli inizi della frequentazione dei genitori, nel 2017.

«Quando ci siamo fidanzati ufficialmente ero convinta ci saremmo sposati nel giro di un paio di mesi. Mi sono ritornati in mente tutti quei pensieri romantici che mi hanno portata a sposarmi già tre volte. Poi mi sono fermata. Mi sono detta: se staremo insieme per il resto della nostra vita, se davvero vogliamo costruire una famiglia, con marito e moglie, madre e padre e tutti i nostri figli, che bisogno c’è di fare tutto di fretta?». Queste le parole della cantante a Ophra Winfrey nel corso di una delle conferenze 2020 Vision: Your Life in Focus. Tra loro, una fiducia incrollabile, nonostante lui abbia fama di traditore seriale.

A poche settimane dal fidanzamento si erano persino diffuse delle voci di un tradimento di Alex nei confronti di Jlo, che però non ha mai dato peso alle malelingue. «Si sentiva con la mia ex moglie», scrisse all’epoca su Twitter José Canseco, altro ex giocatore di baseball. La replica della cantante era arrivata presto: «Io conosco la verità. So chi è lui e lui sa chi sono io. Del resto non mi importa. Adesso siamo felici», aveva detto alla radio Power 105.1. «Non lasceremo che persone esterne escano fuori e ci diano consigli sulla nostra relazione». Una scelta che, almeno finora, si è rivelata vincente. Niente sembra turbare la serenita degli J-Rod, come i fan li hanno ribattezzati. Non resta che attendere il giorno del matrimonio, quando e se decideranno che è arrivato il momento giusto.

Vanityfair.it