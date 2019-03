Oggi ritorna, su Rai1, “Domenica In”

Alle 14 in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda una nuova puntata di “Domenica in” condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti di questa settimana: le Gemelle Kessler saranno protagoniste di un’intervista con la Venier nella quale ripercorreranno alcune tappe della loro straordinaria carriera, raccontando aneddoti e curiosità su tanti personaggi del mondo dello spettacolo. A seguire Paola Barale si racconterà alla Venier, svelando aspetti della sua vita personale e professionale, ricordando anche i suoi esordi con l’indimenticabile Mike Bongiorno. Ci saranno inoltre in studio Walter Veltroni e l’attrice Anna Maria Barbera, conosciuta al pubblico come ‘Sconsolata’.

Spazio alla musica, con due protagonisti del programma ‘Ora o mai più’: Jessica Morlacchi e Davide De Marinis, entrambi accompagnati dai loro coach Red Canzian e Fausto Leali.

Questi ultimi ripercorreranno, con la Venier la loro carriera, la loro vita affettiva e racconteranno i loro progetti futuri.