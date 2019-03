‘Per me è importante’, gli stessi innamorati nel nuovo video di Tiromancino con Tiziano Ferro

Dall’8 marzo è online il videoclip di ‘Per me è importante‘ la nuova versione del celebre brano di Tiromancino che vede per la prima volta insieme le voci di Federico Zampaglione e Tiziano Ferro, contenuto nell’album ‘Fino a qui’ (Sony Music Italy). Scritto e diretto da Federico Zampaglione con la regia di Marco Pavone, il videoclip è un cortometraggio di animazione ambientato a Londra che riprende la storia degli inseparabili omini dei segnali stradali, già protagonisti del video della versione originale del brano uscito nel 2002: ecco il videoconfronto.

Rita Celi, repubblica.it