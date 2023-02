Vanessa Incontrada single: con Rossano Laurini lontani ma vicini

Dopo un tentativo di riavvicinamento, la coppia si è definitivamente detta addio

Vanessa Incontrada è single ma con il suo ex è molto affiata e complice. L’attrice spagnola naturalizzata italiana che vive a Follonica ha attraversato un primo momento di crisi con il compagno Rossano Laurini tre anni fa, l’estate scorsa hanno tentato un riavvicinamento, ma alla fine la coppia è scoppiata. Ora i due sono lontani ma vicini e hanno trovato il giusto equilibrio, affiatamento e complicità per essere dei bravi genitori per il loro Isal, 14 anni.

15 anni d’amore

Vanessa Incontrada, 44 anni, e Rossano Laurini, 52, hanno vissuto una bellissima storia d’amore durata 15 anni. Sono stati lontani dai riflettori preferendo la quotidianità di un paese sul mare in Toscana alla mondanità delle grandi città dello showbiz. Hanno difeso la loro privacy e la loro famiglia centellinando le immagini social, le apparizioni pubbliche, le dichiarazioni d’amore. Poi con il lockdown è arrivata la crisi dalla quale hanno cercato di uscire più uniti e affiatati ma dopo un tentativo di riavvicinamento anche l’estate scorsa, si sono detti definitivamente addio.

Da amanti ad amici

Il rapporto tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini non si è mai interrotto, ma si è trasformato. Dalla loro separazione hanno saputo cogliere il buono che c’era tra loro e dall’amore sono arrivati all’amicizia con la stessa complicità di un tempo. “Con Rossano è un momento di grande riflessione – aveva detto Vanessa al settimanale “Diva e donna” – Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente. La fine non ci sarà. Poi se un giorno subentrerà un’altra persona troveremo un altro modo di volerci bene”.

Si frequentano ancora

Secondo il settimanale “Diva e Donna”, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini hanno ricominciato a frequentarsi, a vedersi di nuovo con gli amici e a “scambiarsi” i cani (quando l’attrice è in viaggio di lavoro, lui si occupa di Zelig, Tokyo e Gina).