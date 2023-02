Sanremo 2023, i Coma_Cose annunciano: “Ci sposiamo”

Prima della terza serata della kermesse California e Fausto Lama sorprendono tutti

Sorpresa a Sanremo 2023. Durante la conferenza stampa prima della terza serata delle kermesse, i Coma_Cose annunciano il loro matrimonio. “Abbiamo deciso di sposarci. Un giorno stavamo chiacchierando di matrimonio e io ho detto: cosa ne pensi se ci sposassimo davvero? La proposta l’ho fatta io, poi lui è arrivato con l’anello”, racconta California, pseudonimo di Francesca Mesiano.

L’annuncio

In conferenza stampa Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) ha aggiunto: “Io sono di spirito romantico e ho detto ‘adesso o mai più”, per ora c’è la promessa, quando si placano le acque decidiamo tutto per bene”. “La data non la sappiamo ancora, dopo Sanremo decidiamo”, ha concluso California. Nella serata delle cover di venerdì 10 febbraio, i Coma_Cose ospiteranno i Baustelle, per cantare insieme “Sarà perché ti amo”.

Il brano in gara

Il duo è in gara tra i 28 big del Festival di Sanremo con “L’addio”. Nel 2021 si sono fatti notare sul palco dell’Ariston con la loro “Fiamme negli occhi”, cantando il loro amore guardandosi negli occhi: un’esibizione che fu magnetica con quello sguardo tra di loro che non si interrompeva mai e lasciava fuori tutto il resto. Nella prima serata della kermesse di quest’anno si sono esibiti invece iniziando a darsi le spalle per raccontare una crisi. La loro. I due non fanno mistero di aver avuto un momento complicato nella loro storia che dura da 8 anni. Una impasse che hanno saputo affrontare, anche grazie alla musica, e trasformare in nuova energia. “Abbiamo attraversato una crisi, ci siamo interrogati per capire come stava evolvendo la nostra storia. Ci siamo cercati e ritrovati più forti di prima. L’addio parla di un amore indissolubile, al di là di tutto. Speriamo che i nostri dubbi e le nostre fragilità possano parlare a chi lotta e resiste per un sentimento, per un rapporto. Qualunque esso sia”, avevano raccontato prima dell’inizio del Festival.

“Sanremo è una scommessa prima di tutto con noi stessi. Un triplo salto mortale in un contesto musicale molto variegato. ‘L’Addio’ è un brano completamente diverso da quello del 2021, ed è come ripartire da zero, con altri colori della tavolozza e anche a un punto diverso della storia, oltre che personale, anche artistica”, avevano spiegato. Dopo l’album uscito a novembre, “Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi” il 10 febbraio arriva il repack, con il brano di Sanremo, e poi sarà tempo di tornare anche live con un tour che toccherà in primavera i club italiani, oltre a due speciali tappe all’estero, a Parigi e Londra.