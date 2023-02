Ludovica Valli ha partorito, è nato Otto Edoardo

L’influencer ha dato alla luce il suo secondogenito e su Instagram ha pubblicato le prime foto del bebè

Ludovica Valli ha partorito e ha subito voluto condividere la sua gioia immensa con i follower postando le prime foto del suo bebè. “Otto Edoardo Di Gregorio, un altro nostro piccolo grande miracolo. La ragione della nostra esistenza” ha scritto pubblicando gli scatti direttamente dall’ospedale con il neonato tra le braccia. Con loro anche papà Gianmaria Di Gregorio, felicissimo ed emozionato in posa con mamma e bambino.

Sono stati 9 mesi intensi per Ludovica Valli e ora che stringe tra le braccia il suo bebè sprizza gioia e felicità. Posta un video in cui abbraccia e accarezza il suo Otto Edoardo e sussurra parole dolci. La giornata precedente al parto l’ha trascorsa in piscina con la sua piccola Anastasia Ludovica, la primogenita che compirà 2 anni tra un mese, e alle prese con piccole incombenze domestiche. “Anche oggi partorisco domani”, aveva detto scherzando ai follower.

L’annuncio del parto

“Ciao zie, ciao zii! Sono uguale a mia sorella” ha scritto Ludovica Valli nelle storie social annunciando la nascita di Otto Edoardo. “Sei arrivato tu, vivo di voi”, ha scritto rivolgendo il pensiero anche ad Anastasia Ludovica. E poi ha proseguito: “Metterti, mettervi al mondo… è stato davvero straordinario. Immensamente grata alla vita”. Ha condiviso i primi scatti del bebè, e un video in cui lei e Gianmaria Di Gregorio lo coccolano al colmo dell’emozione.

La scelta del nome

Con la nascita del bebè, si è reso necessario e urgente sciogliere il nodo del nome. Fino all’ultimo Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio non riuscivano a trovare un accordo, con l’influencer che spingeva per una scelta particolare e suo marito che avrebbe preferito restare sul classico. Alla fine hanno raggiunto il compromesso: Otto Edoardo unisce i desideri di entrambi.

La gravidanza social

Ludovica Valli ha vissuto la sua gravidanza senza mai perdere il contatto con i follower. A loro ha mostrato le foto delle ecografie e per loro ha organizzato un dolcissimo gender reveal. Ha condiviso le sue paure quando alcuni problemi di salute l’hanno colpita durante una vacanza a Dubai e le sue ansie riguardanti la gestione della primogenita durante i primi giorni successivi al parto. Ha inquadrato il pancione nudo, posando senza veli per le foto e mettendo in scena una sfida a distanza con la sorella Beatrice Valli, anche lei in dolce attesa. “Potrebbe nascere da un momento all’altro”, aveva raccontato due settimane fa a seguito di una visita ginecologica. Il bimbo si è fatto aspettare ancora un po’, e la gioia di tenerlo finalmente tra le braccia è stata incontenibile.