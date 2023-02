“Grande Fratello Vip”, nella trentaduesima puntata in otto al televoto per l’eliminazione definitiva

Mentre gli ex creano scompiglio nella Casa vanno al televoto per l’eliminazione Nikita, Attilio, Davide, Antonino, Oriana, Nicole, Daniele ed Edoardo.

“Grande Fratello Vip” raddoppia con un carico di emozioni e torna con una nuova puntata. Giunto al trentaduesimo appuntamento, il reality show condotto da Alfonso Signorini, regala un’altra serata ricca di sorprese. Nella Casa gli equilibri, già precari, sono minati ulteriormente dall’ingresso degli “ex”. Tanti i confronti al vetriolo e le accese discussioni tra i vip, alle prese con i nuovi ospiti tra gelosie e alleanze.

Tra i nominati di lunedì si salvano Antonino, Edoardo, Luca e Sarah. Attilio va al televoto insieme a Nikita e Davide, Antonino, Oriana, Nicole, Daniele.

ignorini esordisce con una “massima” che sintetizza ciò che sta succedendo nella Casa: “Le relazioni umane sono un universo nel quale perdersi“, poi ringrazia il pubblico, “soprattutto per stasera per il vostro affetto“ e quindi saluta Orietta, Sonia e Giulia.

Gli ex creano scompiglio

Oriana non ha preso bene l’ingresso di Martina Nasoni, ex di Daniele, mentre Ivana non saluta Nikita a causa di Onestini. “Nemiche giurate, che non si sopportano“, dice Alfonso, collegandosi con la casa. Intanto, Milena è in albergo e sta facendo la quarantena per ritornare dai suoi compagni lunedì prossimo.

Oriana vs Martina

L’ingresso di Martina Nasoni ha scombussolato Oriana e compromesso il suo rapporto con Daniele. La Marzoli si sente sempre messa a confronto con l’ex di Daniele, che ribadisce come la sua relazione con Martina sia stata molto più forte rispetto a quello avuto con lei. Dal canto suo, Dal Moro vuole però ricordare che è stato più lui a dare dimostrazioni alla Marzoli.

La modella venezuelana è decisa a chiudere definitivamente con il suo compagno d’avventura.

Daniele intanto precisa: “Martina? L’ho sentita anche prima di entrare qui. Abbiamo comunque un bel rapporto. Questa settimana, ci ho parlato poco per non infastidire Oriana”.



Martina sostiene che da quando è entrata lei la luce sul viso di Daniele è cambiata. Signorini chiede ad Oriana se sia d’accordo. Ma lei non risponde. Martina è convinta che Oriana sia immatura” e durante la settimana ha consigliato al suo ex di fare un passo indietro con la venezuelana se non è convinto del loro legame perché “non credo che possa essere la ragazza che fa per lui“. Oriana non ci sta e si sfoga dandole della “santarellina, che mette zizzania“, poi aggiunge: “Daniele ha voluto avvicinarsi a me sapendo come sono. Pensa a te, a quello che hai fatto, che non è piaciuto a lui. Prova un’altra volta, magari ce la fai”.

Daniele la difende e dice: “Credo che Oriana sia molto meglio di quanto si presenti”. Per la Nasoni, Daniele sa stare da solo e dev’essere convinto al 100% per cominciare una relazione. Signorini ammette: “Complimenti, stai facendo delle considerazioni da persona matura“.

Attilio vs Tavassi

Dopo essere stato nominato Attilio accusa Tavassi di aver organizzato con il suo “gruppo” un piano per mandarlo in nomination parlando di “riunione di cosca” e di “un’organizzazione mafiosa” ai suoi danni per farlo fuori. Signorini bacchetta il giornalista: “Mi sembrano affermazioni un po’ esagerate e molto fuori luogo”. Anche Tavassi la pensa così: “Hai detto cose molto brutte definendo le ragazze delle galline e me un comico senza futuro”. Per la madre di Tavassi il mezzobusto deve essere squalificato.

“Anche mia madre se fosse stata viva avrebbe fatto lo stesso“, dice Attilio. Nonostante ciò, non cambia idea e ad Edoardo dice: “Stai recitando il ruolo del capo, con persone che gli scodinzolano pietosamente dietro“. Edoardo si arrabbia e vorrebbe che Attilio facesse i nomi di “chi fa a pari e dispari” per decidere le votazioni. Attilio si rifiuta.

Romita dice di aver partecipato al GF non per fare un gioco a squadre bensì individuale e parla di numeri matematici che consentono al gruppo di Tavassi di alterare il gioco. Per Signorini però “fare strategia, che sia da solo o cercando alle alleanze, fa parte del gioco, non si infrange il regolamento“. L’unica cosa vietata è accordarsi, come da regolamento, per annullare le nomination e finire tutto al televoto.

Il verdetto del televoto

SI salvano Antonino e Onestini. Restano in bilico Attilio, Donnamaria e Sarah.

Ivana vs Nikita

Luca Onestini ha occhi solo per Ivana, da quando è rientrata nella Casa. Nel frattempo Nikita sta vivendo un ritorno di fiamma per l’ex tronista di Uomini e Donne. La Mrazova dice: “La complicità non può andare via. E’ una cosa molto profonda”. Dal canto suo Onestini conferma di essere molto felice: “Sto provando un’emozione molto forte. Da quando è entrata è come se avessi un pezzo della mia famiglia. Rivederla qua dentro con la stessa luce, felice, mi rende un uomo felice”. Non sa però cosa sarà del suo futuro con la Mrazova, né tanto meno se torneranno insieme.



Onestini non crede che Nikita provi dei sentimenti per lui: “Ci credo poco, mi sembra ci stia marciando. Tra noi non è successo niente, non ci parliamo da due mesi”. Anche Ivana è d’accordo: “Accettare un no invece di continuare ad illudersi. Direi anche basta”.

Nikita si giustifica così: “Sono stra-emotiva. Quando mi piace qualcuno fatico a farlo fuori dalla mia testa”, poi aggiunge di essere felice di vederli insieme, poiché ha raggiunto la consapevolezza che con l’ex tronista non potrebbe esserci nulla, ma ha bisogno di tempo per farsi passare l’interesse e andare avanti. Intanto, Matteo offre il suo supporto a Nikita e promette di starle vicino a darle conforto per tutto il tempo che potrà stare al GF.

Giaele vs Cristina

Giaele in studio incontra la sua nemica Cristina Quaranta per una resa dei conti. Signorini informa intanto che i legali di Brad hanno fatto sapere che la cena nel ristorante dove lavora Cristina è avvenuta a fine novembre 2022 e non a gennaio 2023. La Quaranta rivanga quanto detto dalla De Donà sul voler andare al suo ristorante e farsi servire da lei: “Nella vita cosa hai fatto? Non hai fatto nulla perché sei ancora giovane. Tu non hai offeso me ma tutta una categoria. Finito il Grande Fratello, io tornerò a fare la cameriera perché mi piace, mi piace servire i tavoli, andare in cucina e preparare i piatti insieme allo chef. Io ho una dignità. Tutto quello che ho fatto me lo sono costruito con il mio lavoro. Non dipendo da nessuno. La carta di credito la ho anche io”. Le due donne si chiariscono e si chiedono scusa reciprocamente. Cristina invita Giaele al suo ristorante: Ti pago io la cena”. Signorini ricorda a Giaele che Brad, che lei non vede e sente da 5 mesi, c’è ma non vuole apparire in video per via del lavoro che fa.

Antonella nell’occhio de ciclone

Nell’ultima settimana, Antonella ha litigato con tanti suoi compagni d’avventura. Sembra che la Fiordelisi faccia di tutto per provocare ed isolarsi tentando ad ogni costo di passare per vittima. Lei spiega come si senta indifesa di fronte al gruppo: “Non sto bene. Si tratta di un gruppo che si fa forte perché devono sparlare di Antonella. Mi attaccano mentre io non lo faccio mai”. Signorini la smentisce e le dice che non è vero, anche se in realtà a dare fastidio è soprattutto il suo modo di essere molto diretta. Poi le ricorda che anche lei cerca alleanze, con Nikita ad esempio, come fanno i suoi nemici. “Il GF è un gioco pieno di colpi bassi” e quindi le chiede di essere sincera e di dire se si senta “bullizzata”. La Fiordelisi risponde che non è bullismo, ma che il “gruppo” si fa forte e non è carino nei suoi confronti. Poi le dice: “Se vivi una situazione di forte disagio psicologico, allora non continuare. Se tu ritieni che ti vogliano portare all’esasperazione facciamo una puntata solo su questo. Se però stai davvero male allora esci dal gioco”. La Fiordelisi racconta di aver avuto dei momenti di debolezza anche perché, in alcune situazioni, ha sentito il suo Edoardo lontano. Signorini confessa di aver voluto parlare con Antonella anche a causa delle lamentale della famiglia della concorrente, preoccupati per lei.



Nicole Murgia

Signorini ripercorre la storia di Nicole, che a 29 anni ha due figli e si è separata dal marito. La Murgia ha sempre lavorato come attrice fino a quando a 18 anni non ha abbandonato tutto per sposarsi. La sua relazione si è interrotta però dopo nove anni, e da allora lei si sente fallita e “sbagliata”, anche di fronte ai suoi due figli, perché ha lasciato il lavoro per amore. Nicole ribadisce invece che vorrebbe trasmettere ai suoi figli che bisogna coltivare le proprie passioni, vorrebbe ritornare a fare l’attrice, ma dopo tanti anni fuori dal “giro” non è facile, ed un uomo al suo fianco per sentirsi realizzata come donna. “Io voglio essere una donna indipendente e voglio dare tutto ai miei figli”. Signorini ha per lei una sorpresa, un uomo che non l’ha mai tradita: il padre da sempre suo sostenitore. “Siamo tutti orgogliosi di quello che stai facendo”, le dice e lei si commuove e gli risponde: “Voglio trovare un uomo come te”

Il verdetto finale del televoto

Si salvano anche Edoardo e Sarah. Attilio va al televoto con Nikita che è già nominata.

Oriana e il suo passato sentimentale

Signorini ricorda i rapporti nella Casa con gli uomini di Oriana, sempre un po’ complicati e rammenta come il suo ingresso nella Casa sia stato dettato anche dal suo desiderio di lasciarsi alle spalle la sua storia con Eugenio, di cui è stata molto innamorata: “E’ stato l’uomo della mia vita”. I due sono stati insieme, tra alti e bassi, 4 anni. Lui però la tradiva continuamente e dopo una furiosa litigata i due sono finiti in carcere, come confessa la stessa Oriana. Interpellato per dire la sua Daniele dice: “Io non tradisco mai le donne”.

Nomination

Gli immuni sono Tavassi, Sarah, Andrea, Luca Onestini e Antonella. Immune anche Alberto risultato il preferito del pubblico da casa. Prima di cominciare le nomination Signorini svela che Tavassi, in passato, ha cercato di contattare su Instagram Martina Nasoni inviandole un bradipo (“La seguivo su Instagram. Era amica di Guendalina Canessa, che mi è amica. Mi è sempre stata simpatica”). Cosa che ha fatto ingelosire Micol. In realtà anche con Matteo Damante, l’ex vincitrice del Grande Fratello, si è scambiata qualche messaggio sui social con lei… “Eventi di lavoro e conoscenza pregressa”, dicono i due.

Al via le nomination: Edoardo nomina Antonino. Attilio vota Edoardo, Giaele nomina Davide. Daniele Nicole. Oriana nomina Davide, il quale sceglie Oriana. Micol sceglie Davide. Nikita nomina Antonino, che sceglie Edoardo. Nicole sceglie Daniele.

In confessionale Alberto nomina Daniele. Tavassi sceglie Davide. Onestini nomina Antonino.

Poi c’è Sarah che nomina Nicole. Andrea sceglie Oriana. Antonella infine nomina Micol.

I nominati sono Nikita, Attilio, Davide, Antonino, Edoardo, Daniele, Murgia e Oriana.