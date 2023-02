“Grande Fratello Vip”, Andrea Maestrelli prende le distanze da Giaele De Donà: “Tu sei sposata”

Il modello ha un ottimo feeling con l’influencer, ma non si permetterebbe mai di andare oltre

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” l’affettuosa amicizia tra Andrea Maestrelli e Giaele De Donà si fa più intensa settimana dopo settimana. I due si confrontano sul loro rapporto e Andrea ammette che tra di loro c’è un ottimo feeling e complicità, ma che non si permetterebbe mai di andare oltre per rispetto suo e del suo matrimonio.

“Sto cercando l’amore”

“Come tu hai l’amore anch’io sto cercando il mio”, afferma l’ex calciatore con l’intento di chiarire il suo punto di vista.L’imprenditrice ascolta la riflessione del suo compagno, ma ammette di vedere dell’incoerenza nel suo ragionamento rispetto al suo modo di comportarsi. Il ragazzo invece, nel suo rapporto con Giaele, dice di comportarsi con molta lucidità e fermezza e invita la VIP a fare lo stesso.

Appoggiato dalla ex Nicole Murgia

Poco dopo, il calciatore decide di riunirsi con alcuni dei suoi amici per commentare il confronto con l’imprenditrice. Maestrelli ribadisce di trovarsi in una situazioni scomoda e di non accettare le provocazioni di Giaele. La sua ex fidanzata Nicole Murgia, che ascolta con attenzione lo sfogo, si complimenta con lui e gli conferma che sta gestendo al meglio la situazione. “Sono d’accordo che tu ti poni il problema, è da ammirare, vuol dire che dai valore alla persona”, afferma l’attrice.

Continue provocazioni

La Murgia gli ricorda però che passare del tempo insieme ridendo e scherzando deve essere un piacere e non un problema per lui, deve viversela con leggerezza e tranquillità. Il VIP capisce il ragionamento, ma si dice dubbioso del fatto che Giaele voglia solo un’amicizia da lui perché si sente continuamente provocato e stuzzicato. “Da parte mia non c’è quell’attrazione fisica che mi fa impazzire e azzera tutto il resto”, ammette Andrea. “E’ la prima cosa che ho detto anche a lei. Io vado a dormire da solo e sto bene così, mi sveglio con il sorriso. Poi lei è sposata, una volta fuori io che faccio? Mica voglio fare l’amante”.