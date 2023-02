Francesco Totti, Noemi Bocchi in dolce attesa? Ecco l’indizio

Lei lascia una cartellina sul cruscotto che insospettisce

Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno per allargare la famiglia? Dopo crisi presunte e smentite, il settimanale “Gente” pubblica un indizio che fa pensare che la cicogna sia in volo. L’ex calciatore e la sua nuova compagna vengono paparazzati mentre entrano in un ristorante romano con i ragazzi. Lui arriva in scooter e lei con la sua auto e sul cruscotto lascia inavvertitamente una cartella clinica che insospettisce.

Il pranzo al ristorante e l’indizio

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno un localino del cuore dove sono di casa e si riuniscono con i ragazzi per un pranzo veloce. Il settimanale “Gente” li ha pizzicati all’arrivo al ristorante. L’ex calciatore con casco e scooter è accompagnato dal figlio Cristian. La primogenita di Noemi arriva dopo la scuola, portata da un amico della coppia. E la Bocchi è sola, con un look trendy chic super griffato. Parcheggia la sua auto e lascia inavvertitamente una cartella clinica sul cruscotto. I paparazzi si insospettiscono e leggono che gli esami sono stati fatti nella clinica Mater Dei a Roma, la stessa dove Noemi ha partorito due volte. E’ l’indizio di una nuova gravidanza? Potrebbe essere visto che Francesco Totti ha sempre detto di volere tanti figli e Noemi adora fare la mamma. La loro famiglia potrebbe presto allargarsi ancora di più.

E la crisi?

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno attraversato un momento di crisi? Da giorni si rincorrono voci su un presunto gelo calato sulla coppia. Lei non è andata a un evento mondano con lui e non segue lo sportivo sui social, Totti all’arrivo in tribunale per l’udienza contro Ilary Blasi sull’affare dei Rolex era apparso imbronciato e cupo. A questi indizi avevano fatto seguito alcune foto di pranzi di famiglia tra l’ex calciatore, Noemi e i figli, alcune paparazzate al mare. E infine è arrivata la smentita vera e propria con la prima dedica social di Francesco Totti a Noemi Bocchi: lui posta la fotografia della sua dolce metà e in sottofondo sceglie la canzone di Nek “Basta uno sguardo”. Insomma, tra i due pare filare tutto liscio e nell’appartamento di lusso che la coppia condivide a Roma Nord regna la serenità. Ma alla porta sono pronti anche ad appendere un fiocco?

Nozze o bebè?

Se Francesco Totti e Noemi Bocchi diventeranno ancora genitori non si sa, ma intanto l’amico Alex Nuccetelli già a gennaio aveva smentito l’ipotesi: “Non è vero che c’è un figlio in arrivo” aveva detto. Ma poi incalzato dalle ipotesi aveva precisato: “Mi hanno chiesto se erano in procinto di sposarsi e ho solo detto che sarebbe stato più probabile l’arrivo di un bebè. Ma so al 100% che lei non è incinta”. Da quelle parole sono passate alcune settimane e forse, come ipotizza il settimanale “Gente”, Nuccetelli aveva solo la consegna del silenzio. Ora si attendono liete novelle.

Dai Rolex alla separazione

La primavera porta con sé momenti decisivi per Francesco Totti. Non solo per la possibile dolce attesa di Noemi Bocchi, ma anche per un’altra attesa: quella della conclusione della causa di separazione da Ilary Blasi. Dopo il faccia a faccia tra i due ex davanti al giudice per la questione – non ancora risolta – dei Rolex, lo sportivo e la conduttrice tv si apprestano ad affrontare una decisione importante per siglare con la parola fine il loro addio. Entro il 14 marzo si saprà se Francesco e Ilary raggiungeranno un accordo consensuale oppure se toccherà “confrontarsi” in un’aula di tribunale.