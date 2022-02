Silvia Toffanin entra a ‘Striscia la notizia’, affiancherà Ezio Greggio

Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, per una settimana si siede al bancone di Striscia la notizia accanto a uno degli storici volti del tg satirico di Canale 5: Ezio Greggio.



Da lunedì 21 febbraio 2022 per una settimana sarà lei a condurre lo show di Antonio Ricci prima poi di passare il testimone dalla settimana successiva a Francesca Manzini e Gerry Scotti. Per la conduttrice si tratta di un esordio assoluto mentre la presenza di Greggio è da record.







repubblica.it