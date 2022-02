Il Principe Carlo di nuovo positivo al Covid (e ora si teme per la regina)

Il Principe Carlo è di nuovo positivo al Covid. Lo ha annunciato nel primo pomeriggio di oggi Clarence House via Twitter.



«Questa mattina il Principe del Galles è risultato positivo al Covid-19 e ora è in isolamento. Sua Altezza Reale è profondamente dispiaciuto di non poter partecipare agli eventi previsti a Winchester e provvederà a riprogrammare la visita il più presto possibile», fanno sapere, motivando così il forfait di Carlo all’impegno che lo attendeva nella città in cui è sepolta Jane Austen.

Qui oggi il principe 73enne avrebbe dovuto inaugurare la statua di Licoricia di Winchester, una donna d’affari (e madre single) medievale, assassinata nel 1277, la cui figura estremamente moderna per l’epoca in cui è vissuta è oggi considerata un modello d’ispirazione per le donne.

È la seconda volta che Carlo contrae il Coronavirus: già nel marzo 2020, all’inizio della pandemia, era risultato positivo al tampone, ma aveva preso una forma lieve della malattia che non aveva avuto conseguenze gravi. Nei giorni scorsi Carlo e Camilla avevano partecipato a diversi eventi, tra cui un ricevimento al British Museum, proprio ieri sera.



E ora le preoccupazioni sono tutte per la regina. Elisabetta II, 95 anni, fanno sapere fonti ufficiali, ha incontrato il figlio martedì. Ma al momento, fortunatamente, «non mostra sintomi». La situazione, precisano, è «continuamente monitorata».





