Futurama, serie revival: nuovi episodi in arrivo

Hulu ha annunciato che la serie animata di Matt Groening e David X. Cohen è pronta a tornare in 20 nuove puntate

Buone notizie per i fan di Futurama. La serie animata di Matt Groening e David X tornerà con nuove puntate nel 2023.

FUTURAMA, LA NUOVA SERIE

Il servizio di video in streaming Hulu ha annunciato che il nuovo revival, il secondo, di Futurama, arriverà nel 2023 con 20 nuovi episodi. La divertente serie animata di fantascienza creata da David X. Cohen e dal papà de I Simpson Matt Groening vanta già 140 puntate prodotte tra il 1999 e il 2013 prima per FOX e poi per Comedy Central. “È un vero onore annunciare il trionfale ritorno di Futurama ancora una volta, prima di essere di nuovo cancellati bruscamente”, ha detto ironicamente Groening in una nota. Cohen ha commentato: “Sono entusiasta di avere un’altra possibilità di pensare al futuro… o a qualcos’altro di diverso dal presente”. Craig Erwich, presidente dei contenuti originali a Hulu, ha dichiarato invece: “Quando ci è stata presentata l’opportunità di portare ai fan e spettatori nuovi episodi di Futurama, non vedevamo l’ora di impegnarci. Questa serie iconica ha contribuito a tracciare la strada per il successo dell’animazione per adulti sin dal suo primo lancio e non vediamo l’ora che Matt e David continuino a spianare la strada e porre ulteriormente Hulu come prima destinazione per i fan del genere”. Se però Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman hanno accettato di tornare e riprendere i rispettivi ruoli come doppiatori, John DiMaggio, voce del robot Bender, potrebbe non tornare nel cast. Si sa infatti che ancora non è stato trovato un accordo con l’attore e doppiatore e che la 20th Television Animation, lo studio dietro Futurama, ha avviato i casting per una sua eventuale sostituzione.

FUTURAMA, LA STORIA

Futurama è ambientata nella New York del XXXI secolo e racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico risvegliandosi mille anni dopo, iniziando così una nuova vita nel futuro. Nel 2999 conosce Turanga Leela, impiegata del laboratorio che si occupa di trovare lavoro ai nuovi arrivati. Leela, analizzando i discendenti di Fry, gli comunica l’esistenza del suo pro-nipote, il prof. Farnsworth. Appena Fry scopre che sarà obbligato per sempre a fare il fattorino, mestiere che odia, decide di scappare. Durante la fuga, incontra il robot Bender che diventerà poi il suo migliore amico. Leela riesce infine a ritrovare Fry il quale cede e accetta il lavoro. Anche Leela però riconosce che ciascuno ha il diritto di vivere la vita come vuole e decide di dimettersi anch’essa, perché odia il suo lavoro, e scappa insieme a Fry e Bender. Non sapendo cosa fare, i tre si dirigono dal Professor Farnsworth, scoprendo che è il proprietario di un’azienda di spedizioni spaziali, la Planet Express. Il professore assume Leela come capitano della navetta, Bender come robot tuttofare e Fry come fattorino spaziale. Ironia della sorte perché è lo stesso lavoro che Fry faceva nel vecchio millennio, ma che ciò nonostante lo entusiasma, poiché questa volta è un fattorino “spaziale”. La loro vita sarà quindi un susseguirsi di avventure dovute ai continui viaggi intrapresi nell’universo.