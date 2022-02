Film stasera in TV da non perdere giovedì 10 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 10 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Sweet Virginia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Jon Bernthal in un thriller su un ex campione di rodeo che stringe amicizia con un omicida.

Mistero a Crooked House, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Glenn Close in un thriller. In una villa privata si consuma un omicidio su cui indagare.

L’uomo nell’ombra, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Ewan McGregor e Pierce Brosnan in un thriller. Un ghostwriter ingaggiato dall’ex premier britannico finisce in una rete di segreti.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

La paranza dei bambini, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film tratto da un romanzo di Roberto Saviano che racconta l’ascesa di un gruppo di giovanissimi all’interno della criminalità.

La paranza dei bambini, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Film tratto da un romanzo di Roberto Saviano che racconta l’ascesa di un gruppo di giovanissimi all’interno della criminalità.

The Nest, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Jude Law in un dramma coniugale. Un imprenditore convince sua moglie a trasferirsi negli USA ma la mossa mette in discussione il loro rapporto.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Come lo sai, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Reese Witherspoon, Jack Nicholson e Owen Wilson in una commedia romantica. Una stella del softball viene corteggiata da un lanciatore di baseball e da un uomo d’affari.

Nel bagno delle donne, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Luca Vecchi dei The Pills protagonista di una commedia. Un uomo disperato resta chiuso in un bagno femminile all’interno di un cinema e il suo caso diventa virale.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Breach – Incubo nello spazio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Fanta-horror con Bruce Willis e Thomas Jane. Alcuni passeggeri di un’arca stellare sono oggetto di una pericolosa metamorfosi.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Corto Circuito, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Un robot capace di provare emozioni si rifugia in una casa di umani, braccato da inventore ed esercito.

I fratelli Grimm e l’incantevole Strega, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Matt Damon, Heath Ledger e Monica Bellucci in una pellicola di Terry Gilliam ispirata ai fratelli Grimm.

Aquaman, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Pellicola stand alone del personaggio DC Comics interpretato da Jason Momoa. Arthur Curry scopre la sua identità e il destino che lo attende.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Doc – Nelle tue mani, ore 21:25 su Rai 1

Serie tv con Luca Argentero medico che, dopo aver perso la memoria e cambiato carattere, deve tornare a svolgere il suo mestiere.

Miami Beach, ore 21:20 su Rai 2

Ricky Memphis e Max Tortora in una commedia di Carlo Vanzina ambientata tra le spiagge della Florida.

Caterina Caselli – Una vita, 100 vite, ore 21:20 su Rai 3

Documentario dedicato alla lungimirante artista italiana Caterina Caselli.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Juventus-Sassuolo, ore 21:00 su Canale 5

Gara di Coppa Italia tra i bianconeri di Allegri e la squadra di Dionisi.

Harry Potter e l’ordine della fenice, ore 21:20 su Italia 1

Quinto capitolo della saga cinematografica su Harry Potter, con la lotta a Voldemort ormai iniziata.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Ignoto 1 – Yara, DNA di un’indagine, ore 21:30 su TV8

Documentario in 4 puntate sul caso di Yara Gambirasio.

Nemico pubblico, ore 21:25 su Nove

Will Smith e Gene Hackman in uno spy movie. Un avvocato si ritrova con un floppy disk che può provare l’uccisione di un politico da parte dei servizi segreti.