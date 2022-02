Berlinale 2022, il programma del Festival del Cinema di Berlino al via dal 10 febbraio

Peter von Kant di François Ozon inagura oggi la 72.ma edizione della rassegna. La sezione ufficiale prevede 18 titoli, sette dei quali diretti da donne, che concorreranno per l’Orso d’Oro e d’Argento. I film vengono da 15 Paesi, con 17 premiere mondiali e due opere prime. Unico italiano in concorso “Leonora addio” di Paolo Taviani, mentre “Occhiali neri” di Dario Argento sarà presentato nella sezione Special Gala

“A Berlino non sogno mai”, cantava Garbo negli anni Ottanta. Ma per fortuna l’edizione 2022 della Berlinale consentirà al pubblico di tornare a sognare in sala: Il Festival, che parte oggi 10 febbraio e si concluderà domneica 20, sarà infatti in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle normative vigenti. Tutte le sezioni della kermesse sono state ripristinate. Certo, la quantità delle opere presenti è scesa, però si tratta di un grande passo avanti rispetto alle ultime edizioni impoverite dall’emergenza Covid.

I film in concorso sono 18, tra cui spiccano Call Jane, diretto da Phyllis Nagy (sceneggiatrice di Carol e intepretato da Elizabeth Banks, Sigourney Weaver e Kate Mara, e Avec amour et acharnement di Claire Denis con Juliette Binoche.

Leonora addio è unico titolo italiano in competizione. Paolo Taviani torna per la quarta volta al Festival di Berlino, per raccontarci la rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e il movimentato viaggio dell’urna da Roma ad Agrigento, fino alla tribolata sepoltura avvenuta dopo quindici anni dalla morte. E a chiudere il film, l’ultimo racconto di Pirandello scritto venti giorni prima di morire: “Il chiodo”, dove il giovane Bastianeddu, strappato in Sicilia dalle braccia della madre e costretto a seguire il padre al di là dell’oceano, non riesce a sanare la ferita che lo spinge a un gesto insensato.

La sezione Encounters contiene invece 15 film, tutti in anteprima mondiale, i Berlinale Special sono 15, in una formula 8+7.

Otto film appartengono alla Berlinale Special Gala, tra cui Occhiali neri, l’attesissimo ritorno di Dario Argento per un giallo intepretato da sua figlia Asia, mentre gli altri 7 titoli compongono la Berlinale Special Films, tra cui This Much I Know To Be True, con Nick Cave. La Berlinale Series contiene 7 serie, mentre gli Shorts di quest’anno sono 21. La sezione principale di Forum comprende invece 27 titoli.

Nella sezione Panorama Feature Films sono presenti 19 film, tra cui 2 italiani. Si tratta di Calcinculo, di Chiara Bellosi (già regista di Palazzo di giustizia) e di Una femmina, esordio al cinema di Francesco Constabile. Dieci i film in Panorama Dokumente, tra cui Nel mio nome di Nicolò Bassetti, film sull’identità di genere prodotto da Elliot Page.

Ad aprire la Berlinale 2022 sarà il regista francese François Ozon con Peter Von Kant, libero adattamento de Le lacrime amare di Petra von Kant di Rainer Werner Fassbinder.

FILM IN CONCORSO

A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe (A E I O U – A Quick Alphabet of Love)

Germany / France

di Nicolette Krebitz

con Sophie Rois, Udo Kier, Milan Herms, Nicolas Bridet

World premiere

Alcarràs

Spain / Italy

di Carla Simón

con Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xènia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad

World premiere

Avec amour et acharnement (Both Sides of the Blade)

France

di Claire Denis

con Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin, Bulle Ogier

World premiere

Call Jane

USA

di Phyllis Nagy

con Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Kate Mara

International premiere

Drii Winter (A Piece of Sky)

Switzerland / Germany

di Michael Koch

con Michèle Brand, Simon Wisler

World premiere

Everything Will Be Ok

France / Cambodia

di Rithy Panh

World premiere / documentary form

La ligne (The Line)

Switzerland / France / Belgium

di Ursula Meier

con Stéphanie Blanchoud, Valeria Bruni Tedeschi, Elli Spagnolo

World premiere

Leonora addio

Italy

di Paolo Taviani

con Fabrizio Ferracane, Matteo Pittiruti, Dania Marino, Dora Becker

World premiere

Les passagers de la nuit (The Passengers of the Night)

France

di Mikhaël Hers

con Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon-Richter, Noée Abita, Megan Northam, Thibault Vinçon, Emmanuelle Béart

World premiere

Nana (Before, Now & Then)

Indonesia

di Kamila Andini

con Happy Salma, Laura Basuki, Arswendy Bening Swara, Ibnu Jamil

World premiere

Peter von Kant

France

di François Ozon

con Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Hanna Schygulla

World premiere / opening film

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush)

Germany / France

di Andreas Dresen

con Meltem Kaptan, Alexander Scheer

World premiere

Rimini

Austria / France / Germanyd

di Ulrich Seidl

con Michael Thomas, Hans-Michael Rehberg, Tessa Göttlicher, Inge Maux, Claudia Martini

World premiere

Robe of Gems

Mexico / Argentina / USA

di Natalia López Gallardo

con Nailea Norvind, Antonia Olivares, Aida Roa

World premiere / debut film

So-seol-ga-ui Yeong-hwa (The Novelist’s Film)

South Korea

di Hong Sangsoo

con Lee Hyeyoung, Kim Minhee, Seo Younghwa

World premiere

Un año, una noche (One Year, One Night)

Spain / France

di Isaki Lacuesta

con Nahuel Pérez Biscayart, Noémie Merlant, Quim Gutiérrez

World premiere

Un été comme ça (That Kind of Summer)

Canada

con Denis Côté

di Larissa Corriveau, Aude Mathieu, Laure Giappiconi, Anne Ratte Polle, Samir Guesmi

World premiere

Yin Ru Chen Yan (Return to Dust)

People’s Republic of China

di Li Ruijun

con Wu Renlin, Hai Qing

World premiere

BERLINALE SPECIAL GALA FILMS

Against the Ice

Iceland / Denmark

di Peter Flinth

con Nikolaj Coster-Waldau, Joe Cole, Heida Reed, Charles Dance

World premiere

À propos de Joan (About Joan)

France / Germany / Ireland

di Laurent Larivière

con Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Swann Arlaud

World premiere

Gangubai Kathiawadi

India

di Sanjay Leela Bhansali

con Alia Bhatt, Ajay Devgn

World premiere

Good Luck to You, Leo Grande

United Kingdom

di Sophie Hyde

con Daryl McCormack, Emma Thompson

European premiere

Incroyable mais vrai (Incredible But True)

France / Belgium

di Quentin Dupieux

con Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel, Anaïs Demoustier

World premiere

Der Passfälscher (The Forger)

Germany / Luxembourg

di Maggie Peren

con Louis Hofmann, Jonathan Berlin, Luna Wedler

World premiere

Occhiali neri (Dark Glasses)

Italy / France

di Dario Argento

con Ilenia Pastorelli, Asia Argento, Andrea Zhang

World premiere

The Outfit

USA

di Graham Moore

con Mark Rylance, Zoey Deutch, Dylan O’Brien

World premiere / Debut

BERLINALE SPECIAL FILMS

1341 Framim Mehamatzlema Shel Micha Bar-Am (1341 Frames of Love and War)

Israel / United Kingdom / USA

di Ran Tal

World premiere / documentary form

Eine deutsche Partei (A German Party)

Germany

di Simon Brückner

World premiere / documentary form

Le chêne (Die Eiche – Mein Zuhause)

France

di Laurent Charbonnier, Michel Seydoux

International premiere / documentary form

Nest

Denmark / Iceland

di Hlynur Pálmason

con Ída Mekkín Hlynsdóttir, Grímur Hlynsson, Þorgils Hlynsson

World premiere / short film

Nothing Lasts Forever

USA

di Jason Kohn

World premiere / documentary form

Terminal norte (North Terminal)

Argentina

di Lucrecia Martel

International premiere / documentary form / short film

This Much I Know To Be True

United Kingdom

di Andrew Dominik

con Nick Cave, Warren Ellis

World premiere / documentary form