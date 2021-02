Zlatan Ibrahimovic, un messaggio per Sanremo 2021: “Preparatevi, sto arrivando”

Si è regalato una Ferrari Monza da 1.6 milioni di euro per festeggiare i 500 gol in carriera e nell’attesa della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021, il giocatore del Milan avvisa che sarà un altro dei suoi record: “Tanti record in carriera ma mi manca uno: spettatori di Sanremo, Fiorello e Amadeus preparatevi: sto arrivando, facciamo un altro record”.

Zlatan Ibrahimovic non è uomo di mezze misure. Si è regalato una Ferrari Monza da 1.6 milioni di euro per festeggiare i 500 gol in carriera e nell’attesa della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021, il giocatore del Milan avvisa che sarà un altro dei suoi record: “Tanti record in carriera ma mi manca uno: spettatori di Sanremo, Fiorello e Amadeus preparatevi: sto arrivando, facciamo un altro record”. Una clip che è stata trasmessa nella conferenza stampa di presentazione del Festival per la stampa, organizzata nella giornata di ieri. Una sorta di mini-evento nell’evento. Sarà lecito aspettarsi qualche gag sulla fede calcistica dei due padroni di casa, Amadeus e Fiorello, nerazzurri sfegatati.

Tutti gli ospiti di Sanremo 2021

Non c’è soltanto Zlatan Ibrahimovic a Sanremo 2021. Tra gli ospiti anche: Ornella Vanoni, Elodie, Matilda De Angelis, Achille Lauro. Annunciati anche i Negramaro e Alessandra Amoroso. La band capitanata da Giuliano Sangiorgi, infatti, sarà in tour con il “Contatto Tour 2021”, che li vedrà impegnati nei palazzetti italiani, girando 15 città per 18 concerti, a cui si aggiunge un concerto in streaming che si terrà il 19 marzo, pochi giorni dopo la chiusura del Festival. Non è la prima volta che la band sale sul palco del Festival di Sanremo, dove esordirono nel 2005 con “Mentre tutto scorre” uno dei loro primi successi e salirono anche nel 2018 durante la terza serata della 68esima edizione del Festival. Anche per Alessandra Amoroso si tratta di un ritorno. La cantante presentò la nuova canzone “Pezzo di cuore” assieme a Emma Marrone: “Io e Ale non ci siamo mai tirate indietro davanti a questo tipo di richieste, abbiamo accolto tutto con rispetto, amiamo stare sul palco e cantare per la gente, noi saremmo contente di esserci, non abbiamo mai nascosto ammirazione per quel palco” aveva detto Emma, aprendo per entrambe. La cantante aveva già calcato il palco dell’Ariston: nel 2010 duettò, infatti, nella terza e nella quarta serata con Valerio Scanu, mentre nel 2012 tornò, sempre da ospite, assieme a Emma, cantando “Non è l’inferno”. L’ultima volta che Amoroso è stata al Festival come ospite dell’edizione condotta da Claudio Baglioni, cantando “Io che non vivo (senza te)”.











