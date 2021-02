Paris Hilton abusata in collegio: “Mi stordivano con le pillole, piegavano la mia volontà”

Con la voce che trema e le lacrime che le solcano il viso, Paris Hilton racconta ancora una volta la sua esperienza alla commissione senatoriale Giustizia dello Stato dello Utah: “Io sono una persona sopravvissuta all’abuso delle istituzioni, se oggi parlo è solo a difesa di centinaia di ragazzi detenuti in strutture di rieducazione sparsi negli Stati Uniti”.

Non è la prima volta che Paris Hilton racconta questa storia, ma con il tempo aumentano i dettagli sugli abusi che ha subito da ragazzina, quando era soltanto una ragazzina. “Io sono una persona sopravvissuta all’abuso delle istituzioni, se oggi parlo è solo a difesa di centinaia di ragazzi detenuti in strutture di rieducazione sparsi negli Stati Uniti”. Con la voce che trema e le lacrime che le solcano il viso, Paris Hilton racconta ancora una volta la sua esperienza alla commissione senatoriale Giustizia dello Stato dello Utah: “Per tutti i venti anni che ho alle spalle sono stata perseguitata da un incubo ricorrente: due sconosciuti mi rapiscono nel mezzo della notte, mi spogliano per perquisirmi, e poi mi rinchiudono in un edificio. Mi piacerebbe dirvi che si è trattato solo di un cattivo sogno, ma non è stato così”.

Le violenze subite

Paris Hilton aveva già fatto il punto sulle violenze subite nel documentario This is Paris, lanciato nel web un anno fa. Aveva solo sedici anni quando fu vittima delle sevizie dei suoi tutori, quelli del Provo Canyon in Utah. In questi giorni, i legislatori dello stato americano stanno ridisegnando gli standard di comportamento e le misure di controllo per tutti i centri di riabilitazione del territorio. Ecco perché la testimonianza di Paris Hilton può servire a ridefinire il quadro delle misure. “Ero costretta a prendere pillole, mi lasciavano stordita per giorni. Riuscivano a piegare la mia volontà. La mia custode si vantava con le colleghe di essersi riuscita”. Questa donna ha continuato a lavorare per altri venti anni ed è stata licenziata solo grazie alle testimonianze contenute nel documentario della ricca ereditiera.

L’istituto dove Paris Hilton ha subito abusi

La Provo Canyon è l’istituto dove Paris Hilton è stata per dodici mesi nel 1997. Non è un’associazione ma una scuola privata specializzata nel trattamento di adolescenti difficili. La retta che i genitori di Paris Hilton pagarono fu di 300 mila dollari. La Provo Canyon è ancora aperta oggi.









