Iannone ritrova l’amore? Il pilota beccato con la figlia di Umberto Tozzi

Il pilota di MotoGP sembra aver trovato la serenità insieme a Natasha Tozzi, figlia del noto cantautore; i due sono stati sorpresi a Milano durante un incontro romantico.

Nuovo amore per Andrea Iannone? Dopo la conferma sulla gravidanza della sua ex fidanzata Belen Rodriguez, il nuovo numero del settimanale Chi fa sapere che il pilota sta uscendo con Natasha Tozzi, la figlia del noto cantante Umberto. I due sono stati beccati insieme a pranzo al Radetzky Cafè. Dopo di che, sono usciti dal locale fingendo di non conoscersi. Girato l’angolo, ecco che vengono sorpresi di nuovo insieme. Iannone ha poi accompagnato Natasha, a bordo della sua Mercedes, in zona Stazione Centrale, dove lei aveva posteggiato la sua auto. La nuova coppia si è diretta, in seguito, verso il confine svizzero, ognuno a bordo della sua vettura. Il pilota abita a Lugano, dunque potrebbero aver deciso di trascorrere lì la serata. Sebbene abbiano cercato di non attirare l’attenzione, a detta del settimanale diretto da Alfonso Signorini, sembra essere ormai chiaro che tra loro “ci sia del tenero”.

Solo lo scorso mese di novembre, veniva annunciata la decisione presa dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, in Svizzera, sul futuro di Andrea nel mondo di MotoGP. Il pilota è stato, purtroppo, squalificato per ben 4 anni per doping. Iannone potrebbe aver trovato la serenità, dopo quanto accaduto, proprio a fianco della bella Natasha. Le foto sembrano parlare chiaro e, in effetti, potrebbe essere nata una nuova coppia.

Proprio in queste ultime ore, al centro del gossip c’è la sua ex Belen. Il settimanale ha confermato la gravidanza della conduttrice argentina, che sta attendendo il suo secondo figlio. Dopo aver ritrovato l’amore e il sorriso insieme ad Antonino Spinalbanese, la Rodriguez ha deciso di allargare la famiglia. Una svolta importante nella sua vita, visto che solo lo scorso anno ha detto definitivamente addio a Stefano De Martino.

Ora anche Iannone potrebbe aver ritrovato l’amore. La fortunata sarebbe, appunto, la figlia di Umberto Tozzi. Classe 1989, è una modella e influencer. Non ha voluto seguire le orme di suo papà, tanto che ha preferito dedicarsi al mondo della moda. Con la sua bellezza e un fisico mozzafiato, Natasha è riuscita a spopolare su Instagram, raggiungendo quasi 26mila followers. Indubbiamente la notizia di oggi la la renderà protagonista del gossip del momento.





