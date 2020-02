Sasso dal cavalcavia colpisce l’auto degli attori Fresi e Benvenuti

Brutta avventura per i due attori Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti in Abruzzo. Sono stati colpiti da una pietra lanciata (o caduta) sull’auto con la quale stavano viaggiando in autostrada, all’altezza di Avezzano. La pietra è precipitata da un cavalcavia e ha mandato in frantumi il parabrezza. Gli attori non hanno riportato ferite. Il parabrezza ha attutito l’impatto e la pietra è poi caduta addosso ai due passeggeri che sono stati a quel punto investiti dai vetri senza però rimanere feriti.

L’auto era guidata da Fresi e procedeva in direzione Roma sull’A25. I due attori erano di ritorno da Gessopalena dove erano andati in scena al teatro comunale con lo spettacolo Don Chisci@tte. Secondo una prima ricostruzione, la macchina è stata presa in pieno dalla pietra che ha sfondato il parabrezza anteriore, penetrando all’interno dell’abitacolo. Il conducente è riuscito a raggiungere la vicina stazione di servizio Montevelino Nord, nel Comune di Magliano dei Marsi (L’Aquila) per dare l’allarme.

