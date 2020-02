Oscar: Natalie Portman contesta esclusione donne registe

I nomi delle ‘snobbate’ Gerwig, Scafaria, Wang ricamati su mantello

Sul red carpet degli Oscar, Natalie Portman ha reso omaggio alle donne registe snobbate agli award di questa 92/ma edizione: il mantello indossato sopra l’abito da sera dall’attrice che è tra i presentatori dei premi, aveva ricamato sui bordi i nomi delle registe non prese in considerazione quest’anno tra cui Greta Gerwig (Piccole Donne), Lorene Scafaria (Hustlers) e Lulu Wang (“The Farewell“).



Ansa.it