Oscar, Marchetti commenta la vittoria di Renée Zellweger: “Siamo orgogliosi di aver inserito il film nel nostro listino”

Ormai lo sapete, Renée Zellweger è stata premiata come miglior attrice protagonista durante la cerimonia degli Oscar® 2020. Del resto c’è un articolo da noi pubblicato, che racconta i momenti salienti della cerimonia. L’attrice è sta premiata per la sua interpretazione nel film Judy. Il biopic su Judy Garland, diretto da Rupert Goold e distribuito in Italia da Notorious Pictures, racconta l’ultimo periodo della vita della Garland grande attrice e cantante, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, tra premi e riconoscimenti, e poi la battaglia con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra.

Nel suo discorso di ringraziamento, dopo aver vinto l’Oscar®, la Zellweger ha affermato: ‘Judy non ha ricevuto questo onore e sono sicura che questo momento è un’estensione della sua eredità, un modo per celebrare unicità ed eccezionalità che sono ciò che ci ha lasciato e che va al di là di ogni singolo successo’

Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato di Notorious, ha così commentato la vittoria della Zellweger: “Lo scorso anno a Cannes siamo rimasti folgorati dalla sua Judy e finalmente il riconoscimento tanto atteso è arrivato, l’Oscar® per la migliore interpretazione a Renée Zellweger è un premio meritatissimo e noi siamo molto orgogliosi di avere nel nostro listino questo straordinario film”.

Renée Zellweger è una delle attrici più amate e conosciute soprattutto per il suo ruolo da protagonista nel film britannico Il Diario di Bridget Jones e il suo sequel Che pasticcio, Bridget Jones! Per il primo ha ottenuto la sua prima nomination all’Oscar® mentre il sequel le ha portato un’altra nomination ai Golden Globe come Miglior interpretazione. La seconda nomination all’Oscar® è arrivata dopo l’interpretazione in Chicago e in seguito ha vinto l’Oscar® per la Migliore attrice non protagonista in Ritorno a Cold Mountain. Attrice di fascino e talento indiscutibili, le sue interpretazioni le sono valse già numerosi riconoscimenti.