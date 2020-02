Gf Vip, bomba di Signorini: “Miriana Trevisan entrerà nella Casa”

Al Grande Fratello 2020, nella puntata prevista per lunedì, sono previsti colpi di scena eclatanti. Sarà la serata dei faccia a faccia, a cominciare da quello tra Serena Enardu e Miriana Trevisan. Alfonso Signorini, ospite a Verissimo, ha annunciato che Miriana Trevisan entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip per incontrare Serena Enardu. Il direttore di Chi, al programma di Silvia Toffanin, ha fatto presagire che il prossimo serale si preannuncia scoppiettante: Pago e Serena si troveranno ad affrontare a sangue freddo le ire dell’ex moglie del cantante.

Il pubblico è curioso di vedere la reazione di lui dinanzi alle pressioni del fratello e alle richieste amorevoli del figlio. Sono in molti a sostenere che il personaggio di Pago si sia offuscato dall’ingresso nella Casa di Cinecittà della Enardu. Sulla stessa scia anche l’ex moglie Miriana Trevisan e il figlioletto Nicola che si oppongono fermamente alla presenza inopportuna dell’ex tronista di Uomini e Donne accanto al loro caro, credendo che lei abbia un’influenza negativa sul cantautore. La ex Velina entrerà nella Casa proprio per propugnare le istanze di Nicola, il figlio avuto con Pacifico, e cercare di trasmettere all’ex marito la stato di incertezza e tristezza in cui vive il loro piccolo.

A Verissimo Alfonso Signorini annuncia che Miriana Trevisan avrà un confronto con Serena Enardu

Miriana Trevisan sarebbe pronta a varcare la porta rossa della Casa abitata dai vip d’Italia. Ma questa volta lo farà non per supportare l’ex marito, ma per un motivo ben preciso: incontrare Serena Enardu per un faccia a faccia di fuoco. “Serena avrà un incontro con Miriana, che ha chiesto il faccia a faccia che non può averne più di vederla al fianco di Pago”, ha annunciato Alfonso Signorini ai microfoni di Verissimo.

L’intenzione decisa dietro alla scelta della Trevisan di rientrare a distanza di breve tempo nella casa del Grande Fratello Vip è quella di mettere alle strette la compagna del suo ex marito, dicendole con schiettezza l’opinione che ha di lei. Tutti sanno che Serena da una settimana ha fatto il suo ingresso nel reality, diventando a pieno titolo una concorrente allo scopo di risanare il rapporto con Pago dopo la rottura avvenuta a Temptation Island. Il giornalista Signorini ha detto alla Toffanin che il pubblico è spaccato in due sul conto della coppia. Nonostante una schiera di fan tifino affinché l’amore tra la Enardu e Pago trionfi, molti altri sono concordi nel sostenere che l’ex tronista sia un’abile manipolatrice, spinta esclusivamente da interessi personali e dalla smania di apparire piuttosto che da un reale sentimento di affetto nei confronti del cantante. Certamente Miriana Trevisan non esiterà nel richiamare all’ordine la bella sarda, intimandola di evitare di fare del male al suo ex marito poiché di riflesso ne soffrirebbe suo figlio.

Il confronto, annunciato da Alfonso Signorini a Verissimo, si profila ad alta tensione. Il conduttore del Grande Fratello Vip 4 ha riferito: “Miriana Trevisan entrerà nella Casa, è una persona che non le manderà a dire (a Serena, ndr)… Tiene molto a Pago. Non ne può più di vederlo al suo fianco. E ho l’impressione che la Enardu non voglia lasciare assolutamente la Casa”. Nell’incontro programmato Miriana potrebbe indurre Serena a lasciare la Casa per privilegiare la serenità del figlio suo e di Pacifico che non vede di buon occhio la presenza della Enardu nella Casa. Le dichiarazioni rilasciate dalla Trevisan al magazine Spy esplicitano chiaramente lo sconcerto del bimbo: “Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv. Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui. Mi ha guardato e mi ha detto: ‘Perché è entrata? Papà doveva giocare da solo. Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io'”.

Senza contare le esternazioni per niente morbide e benevole del fratello del cantante, Pedro, che sempre dalle colonne di Spy ha fatto sapere di essere dispiaciuto per Pago perché sta perdendo smalto e stile all’interno della Casa da quando l’arrampicatrice Enardu si è catapultata nel reality al suo fianco soltanto per ragioni opportunistiche. “Quando Serena è entrata nella casa del Gfvip come concorrente in famiglia abbiamo pensato subito al cuore di Pago. Mia madre, mia sorella e io conosciamo la purezza e la bontà di Pago. Ma sappiamo che proprio per questo in una situazione ‘rinchiusa’ come quella del Gf Vip si può perdere la felicità”. Il disappunto di Pedro si spinge oltre manifestando di non gradire affatto la presenza dell’ex tronista al fianco del fratello: “Sappiamo che l’ingresso di Serena non corrisponde a una vera felicità per lui. Da quando è entrata noi in famiglia ci siamo accorti che Pago sta perdendo sé stesso. Lei pensa solo alla sua felicità non a quella di mio fratello. Questo atteggiamento io lo qualifico con una sola parola: egoismo“, questo lo sfogo severo e intransigente del fratello di Pacifico inteso a salvaguardare il benessere del cantante.



Anita Adriani, ilgiornale.it