Ascolti tv. Sanremo, il risultato della finalissima è un tantino deludente: l’anno scorso, gli ascolti erano stati più alti

Buon risultato per la serata finale del Festival di Sanremo 2019: 10 milioni 622 mila spettatori con uno share del 56.5 per cento. In termini di share, la serata ha fatto registrare un ascolto superiore a 10 punti rispetto alla serata precedente. Anche se a confrontarli con l’anno scorso, questi dati ci dimostrano quanto questa edizione di Sanremo sia stata più debole. La finale del 2018, infatti, portò a casa il 58,3% di share. Comunque enttriamo in dettaglio dei risultati della finalissima di ieri. La prima parte, in onda dalle 21.26 alle 23.51, ha avuto 12 milioni 129 mila spettatori e uno share del 53.1 per cento; la seconda parte – dalle 23.54 all’1.34 – è stata seguita da 8 milioni 394 mila telespettatori con il 65.2 per cento di share. Ottimo ascolto anche per “Sanremo Start”, dalle 20.51 alle 21.23, con un pubblico di 10 milioni 691 mila spettatori, share del 43.5 per cento.