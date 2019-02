Giovanni Simeone e la fidanzata: ecco chi è Giulia Coppini

Giulia Coppini è la ragazza he ha fatto perdere la testa a Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina. La giovane è stata eletta Miss gambissima Toscana nel 2013

Giovanni Simeone sta forse vivendo la sua stagione più difficile in Italia: il Cholito, infatti, ha segnato solo quattro reti in campionato in 21 presenze.Le reti diventano 6 se si considerano anche i due centri in Coppa Italia segnati contro la Roma nel roboante 7-1 in favore della Fiorentina. Il figlio di Diego allenatore dell’Atletico Madrid nella passata stagione mise a segno 14 gol in 38 presenze in Serie A. Quest’anno sembra avere un po’ le polveri bagnate dato che non sta riuscendo ad essere incisivo con il neo acquisto Luis Muriel che gli sta togliendo un po’ di spazio. La partita di domani, alle ore 18, contro il Napoli di Ancelotti potrebbe essere la sfida giusta per ripartire dato che l’anno scorso Giovanni rifilò una tripletta agli azzurri. Se nel rettangolo di gioco le cose non vanno benissimo e potrebbero andare sicuramente meglio, fuori dal campo la sua vita affettiva con Giulia Coppini, ex Miss gambissima Toscana nel 2013, va a gonfie vele. Tempo fa la bella ragazza mediterranea, dagli occhi verdi aveva reso ufficiale il loro amore con un post su Instagram che li ritraeva mentre passeggiavano sul prato dello stadio Franchi di Firenze: “Con le tue mani e le mie mani insieme siamo già più innamorati”. Giulia ha oltre 22.000 follower su Instagram, è molto seguita e amata dai suoi tanti fan. La Coppini è riuscita nell’impresa di far dimenticare a Simeone jr la sua ex Elisabetta Galimi. Della giovane toscana si sa che è una ragazza semplice, amante del mare e che non ama apparire con foto spinte o volgari. Chissà se la bella Giulia riuscirà a far “guarire” il Cholito che ormai non riesce a vedere la porta da troppo tempo in campionato.

Marco Gentile, ilgiornale.it