Film stasera in TV da non perdere martedì 10 gennaio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 10 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

The Hollow Point – Punto di non ritorno, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Patrick Wilson è uno sceriffo dell’Arizona che si allea con il suo predecessore per combattere armi e droga.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

L’uomo senza volto, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Opera prima di Mel Gibson. Per entrare nell’Accademia Militare, un ragazzino si rivolge a un ex docente sfigurato.

Too big to fall – Il crollo dei giganti, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

William Hurt in un film che tratta il tema della grave crisi economica del 2008.

Era mio padre, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Tom Hanks, Paul Newman e Jude Law in un film sulla Mafia di Chicago degli anni ’30.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Rumba Therapy, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Sopravvissuto a un infarto, un uomo riprende in mano la sua vita e decide di rintracciare la figlia mai conosciuta.

Croce e delizia, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca e Fabrizio Bentivoglio in una commedia. Due uomini che si amano riuniscono le famiglie per comunicare la notizia, scatenando il caos.

C’era una truffa a Hollywood, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia Sky Original con Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones. Per sanare un debito con la malavita alcuni produttori organizzano una truffa.

I delitti del BarLume, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Constantine, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Keanu Reeves nell’adattamento cinematografica di un personaggio fumettistico targato Hellblazer.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Clifford – Il grande cane rosso, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Avventura tratta da un romanzo. Una bambina riceve in dono da un anziano un cane rosso che assume proporzioni gigantesche.

FILM DI GUERRA DA VEDERE STASERA IN TV

Unbroken, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Esordio alla regia per Angelina Jolie che racconta la storia vera di Louis Zamperini, atleta olimpionico che durante la Seconda Guerra Mondiale venne catturato e torturato dai giapponesi.

FILM HORROR DA VEDERE STASERA IN TV

La casa in fondo al lago, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Una giovane coppia in immersione scopre l’esistenza di un mondo sommerso.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Il nostro Generale, ore 21:25 su Rai 1

Sergio Castellitto protagonista di una miniserie in cui interpreta il Generale Dalla Chiesa.

Boomerissima, ore 21:20 su Rai 2

Alessia Marcuzzi alla conduzione di un programma che mette a confronto boomer e millenials.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Inter-Parma, ore 21:00 su Canale 5

Gara degli ottavi di finale di Coppa Italia tra nerazzurri e ducali.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Un Natale di cioccolato, ore 21:30 su TV8

Una donna trascorre il Natale con i suoi genitori e si infatua del nuovo proprietario della cioccolateria di famiglia.

The November Man, ore 21:25 su Nove

Pierce Brosnan interpreta un ex agente della CIA che deve tornare in azione per salvare la vita a una donna vittima di congiura.