Vin Diesel è “The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe”, in anteprima su Rai4, 11 gennaio

Una prima serata dedicata al genere fantastico. La propone Rai4 (canale 21) con il film “The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe” di Breck Eisner, con Vin Diesel, Elijah Wood e Rose Leslie, in onda martedì 11 gennaio alle 21.20.



Kaulder, ultimo discendente di un’antica stirpe di cacciatori di streghe, porta su di sé il peso di una maledizione, scagliata dalla Regina delle Streghe da lui uccisa, che lo ha condannato all’immortalità. L’uomo ha dovuto, così, sopportare la perdita dalla moglie e dalla figlia, ma la Regina ora è risorta ed è in cerca vendetta. Il fantasy si fonde con l’azione e un pizzico di horror in un film spettacolare che porta il protagonista di “Fast & Furious” a caccia di creature demoniache.



A seguire, una nuova puntata di “Wonderland” condurrà gli spettatori alla scoperta dei segreti dell’animazione stop motion e digitale con un maestro del settore, Manfredo Manfredi. Ampio spazio sarà dedicato anche a Bonelli Story, la mostra milanese sugli 80 anni della più celebre casa fumettistica italiana, e per la rubrica The Wonder Zone una parentesi sui misteriosi guaritori venuti dalle Filippine.