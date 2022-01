Uomini e Donne, Gianni Sperti attaccato dall’ex Paola Barale: ”Non ha detto la verità”

Paola Barale, ospite a Verissimo, si lascia andare a commenti poco lusinghieri sull’opinionista di Uomini e Donne.

Ospite dell’ultima puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, Paola Barale ha ripercorso le sue storie d’amore e il matrimonio con Gianni Sperti, riservando una durissima stoccata all’opinionista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Gianni Sperti e l’accusa di Paola Barale

Che Paola Barale non conservi un buon ricordo del matrimonio con Gianni Sperti non è ormai un segreto. La presentatrice, ospite dello studio di Verissimo, ha parlato a Silvia Toffanin delle sue relazioni più importanti, ovvero quella con l’opinionista di Uomini e Donne e quella con Raz Degan. Parlando dei suoi compagni, Barale ha ammesso: “Sono stata sposata ed eravamo innamorati. Gianni appartiene ad un periodo della mia vita di passaggio. Devo confessare che mi sposerei tutti i giorni, sono un’inguaribile romantica. Raz invece è stato un viaggio meraviglioso che io non pensavo nemmeno di intraprendere […] Grazie alle mancanze dei miei ex, che ho subito, perché ha dolo ho subito mancanze importanti, soprattutto la mancanza di verità. Ho avuto compagni che non avevano il coraggio di mostrarsi per quelli che erano davvero e così ho imparato a stare da sola e ad amarmi”.

Una confessione molto dura quella di Paola, che ha ammesso di non aver più rapporti con Sperti e Raz. “Ho sempre creduto a loro e a voi sembrano molto diversi come personaggi, ma con me si sono comportati allo stesso modo. Tutti e due non hanno avuto il coraggio di dimostrarsi per quello che realmente sono. Gianni e Raz non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi, per motivi diversi però. Sono fatti della stessa essenza, quella che a me non piace. Sono state due persone poco leali con me […] La gente non ha il coraggio di dire la verità, bisognerebbe vivere liberi ed essere sé stessi”.

Nel frattempo, i fan di Uomini e Donne si preparano per la puntata di oggi, che segna il ritorno della trasmissione di Maria De Filippi dopo la lunga pausa natalizia. L’ultima foto di Ida Platano, infatti, ha incuriosito non poco i telespettatori, certi che la dama bresciana sia tornata con il suo discusso ex.



