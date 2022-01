Stewart, le nozze con Meyer e i film di Twilight

Kristen Stewart: «Non mi importa delle statuette, ora penso a sposarmi con Dylan». Sfumata la vittoria ai Golden Globe 2022 con l’interpretazione di Lady Diana in Spencer, l’attrice 31enne pensa alle imminenti nozze e al passato nel ruolo di Bella Swan

La sconfitta di Kristen Stewart ai Golden Globe 2022 per la sua interpretazione di Lady Diana nel film Spencer sembra non essere andata giù ai fan dell’attrice che, ora, stanno protestando a gran voce su Twitter per il mancato premio nei confronti della 31enne, alla quale è stata preferita la collega Nicole Kidman in Being the Ricardos.

Mentre sul web aumentano le polemiche a favore di Kristen, la star di Twilight sembra non essere rimasta particolarmente toccata dalla sconfitta ai Golden Globes, del resto era stata lei stessa ad affermare in più di un’occasione di non essere molto interessata a riempire la propria libreria di statuette e riconoscimenti vari poiché alla fine è sempre e solo il pubblico a decretare quali film passeranno alla storia e quali no, e nel caso di Spencer siamo più che convinti che la pellicola sia destinata a diventare un cult.



Ad addolcire la sconfitta ai Globes di Kristen Stewart in queste ultime ore ci ha pensato la fidanzata Dylan Meyer, grazie alla quale l’attrice di Personal Shopper sembra aver finalmente trovato la stabilità, la felicità e la serenità che aveva sempre desiderato al punto da riuscire a fare pace anche con il passato e, soprattutto, con il personaggio di Bella Swan, protagonista della saga di Twilight grazie alla quale l’attrice ora 31enne aveva trovato il successo e, all’epoca, anche l’amore con il collega Robert Pattinson.



Una popolarità quella ottenuta da Kristen nei panni di Bella che dura ancora oggi grazie a Netflix, dove è approdato il franchise sui vampiri dando alle nuove generazioni la possibilità di appassionarsi alla storia d’amore tra Edward Cullen e Bella Swan (così come a quella tra Kristen Stewart e Robert Pattinson).



Il lavoro compiuto da Stewart per calarsi nei panni di Lady Diana in Spencer è stato enorme e faticoso. «È come se questa donna fosse in grado di allungare la mano e toccare così tante persone ed essere responsabile di così tanto bene nel mondo e di una sorta di inflessibile, incredibile quantità di bontà. È stato davvero bello lasciarsi guidare della sua natura sognante», ha affermato Stewart che oggi, oltre a promuovere il suo ultimo film, è anche impegnata con la pianificazione delle nozze con la compagna Dylan Meyer, alla quale è legata da due anni e con la quale si è fidanzata ufficialmente nel novembre del 2021.



«Non conosco nemmeno i dettagli della cerimonia e non so quante tradizioni seguiremo», ha raccontato in merito al suo matrimonio Kristen Stewart, star di film come Non ti presento i miei, Charlie’s angels, On the road e Underwater: «In compenso so cosa indosserò anche se non posso dirlo. Vogliamo fare delle cose a sorpresa».



