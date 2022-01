Salma Hayek: a 55 anni è la prima influencer in tema costumi da bagno

Con scollature vertiginose o con logo in vista: i costumi interi di Salma Hayek sono un raro tipo di #instamood

Internet non è certo a corto di selfie in costume da bagno, ma quelli di Salma Hayek sono un raro tipo di #instamood: hanno una sorta di carica motivazionale più che essere specchietti per le allodole. Hayek con le sue scollature leopardate YSL, i suoi interi azzurro cielo e i suoi costumi a canotta con logo Gucci fa un certo scalpore e ne ha ben done. A 55 anni, l’attrice che si è appena conquistata una stella sulla “walk of fame”, si sente in gran forma e irradia il suo benessere a tutto il mondo che la circonda. Proprio così, non ne fa certo un mistero e dichiara: “il momento migliore della mia vita è adesso”, e lo dimostra in ogni hashtag #vivalavida.



La Hayek naturalmente sa di essere un sex symbol universale. Ma il suo percorso per diventare la nuova Ursula Andress preferita da Instagram non è stato semplice. All’inizio della sua carriera, Salma era autonoma nella scelta dei suoi look perché “nessuno pensava che una messicana sarebbe rimasta a lungo nei paraggi”. Non importa, con un occhio per le tendenze e un fisico da capogiro, adattissimo a rendere sensazionale la moda, alcuni dei suoi outfit sono da annoverare tra i più memorabili degli anni ‘90. Oggi è sposata con uno dei più grandi protagonisti dell’alta moda: François-Henri Pinault, l’amministratore delegato di Kering, e si trova in prima fila ovunque nel mondo.



A proposito dei brand Kering, la Hayek da beach girl si è trasformata in genio del marketing sui social media durante il percorso promozionale di House of Gucci, pubblicando una foto a bordo piscina con un costume da bagno Gucci. Il look ha messo in ombra tutti gli sforzi del cast sul red-carpet grazie alla sua immediatezza e a un’inquadratura intelligente: il nostalgico logo Gucci per cui i fan della moda sono impazziti; il bicchiere gocciolante contenente limonata fatta in casa? È forse una pina colada?; e i capelli bagnati in una forma che noi comuni mortali non possiamo nemmeno sognare di avere. Lo scatto ha ribadito che la Hayek non si prende troppo sul serio e, come dimostra quel milione di like, la gente ama questo genere di semplicità.



Da un momento virale all’altro, Salma ha festeggiato il suo 2022 nel modo migliore che conosce: al mare. Il suo post in costume da bagno stampa ghepardo – firmato Saint Laurent con la conseguenza di totalizzare quindi un altro punto a favore di Kering – ha esortato tutti i cercatori di brutte notizie ai Capodanno a mettersi in riga. O almeno iniziare a fare Skyscanning per le destinazioni di vacanza più lontane. Il messaggio di Hayek, come sempre, puntava sulla gratitudine per le piccole cose della vita – che sia un momento di serenità in acqua o una siesta su un’amaca.



Quest’anno, non troverete la Hayek predicare sulle migliori routine di fitness o condividere i suoi #OOTD dalla cabina armadio, che è inevitabilmente traboccante delle migliori firme del mondo, ma capace piuttosto di trovare tempo per se stessa: “Che questo nuovo anno vi porti la consapevolezza della vostra forza. Felice e sano 2022”, ha detto ai suoi 20 milioni di follower.