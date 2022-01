Andrew Garfield: “Con Tobey Maguire sono entrato di nascosto in un cinema per vedere Spider-Man: No Way Home”

Siete tra coloro che sono andati al cinema a vedere Spider-Man: No Way Home? Sappiate che nel giorno dell’uscita in sala negli Stati Uniti, precisamente il 17 dicembre scorso, anche i due attori che hanno incarnato il supereroe nei precedenti film hanno fatto la stessa cosa. Tobey Maguire e Andrew Garfield si sono infilati in una sala di Los Angeles per l’irresistibile richiamo nel riassaporare l’entusiasmo degli spettatori nell’assistere alle gesta dell’Uomo Ragno. I cattivi che lo Spider-Man di Tom Holland doveva fronteggiare era quelli dei film di Maguire e Garfield, a causa di un incantesimo andato storto con il Dottor Strange, ed era più che comprensibile che i due vedessero il film insieme per fare il tifo per Peter Parker, come in passato tutti hanno fatto per loro.

Premiato in questi giorni dal Palm Springs International Film Festival (la cui organizzazione ha deciso all’ultimo che non si sarebbe svolto in presenza), Andrew Garfield ha ricevuto il Desert Palm Achievement Award per il suo lavoro sul musical tick, tick… Boom! di cui è protagonista (disponibile su Netflix). Alcuni giornalisti hanno dunque avuto modo di parlare con l’attore e tra questi c’era un certo Matt Cohen per Entertainment Tonight. Garfield ha raccontato molte cose su Spider-Man: No Way Home, ma per leggerle è indispendabile aver visto il film per tutto il discorso è farcito di spoiler. Chi non l’ha visto si tenga alla larga.

Andrew Garfield parla di Spider-Man: No Way Home

Ultimo avvertimento per non incappare in spoiler. Se non avete visto Spider-Man: No Way Home non leggete le parole di Andrew Garfield, riportate qui sotto in italiano.