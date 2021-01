Classifica dei singoli FIMI: Vasco Rossi davanti a tutti

La classifica dei singoli FIMI: le canzoni più scaricate e ascoltate in streaming in Italia, settimana dopo settimana.

Prima settimana del 2021, è tempo di una nuova classifica Fimi. Il mercato discografico è ripartito dopo l’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero. Andiamo a scoprire insieme la top ten di questa settimana, le new entry nei primi 50 posti e le canzoni che hanno fatto il maggior balzo in avanti e indietro.

Classifica singoli FIMI: la top ten

Cambia la prima posizione, in una classifica che vede irrompere un grande Vasco Rossi. Ecco tutte le variazioni nella top ten della classifica dei singoli:

1 – Una canzone d’amore buttata via di Vasco Rossi (New Entry)

2 – Baby di Sfera Ebbasta e J Balvin (=)

3 – Destri di Gazzelle (=)

4 – Superclassico di Ernia (=)

5 – Altalene di Bloody Vinyl (=)

6 – Scooby Doo dei Pinguini Tattici Nucleari (+2)

7 – Bella Storia di Fedez (+4)

8 – Mood di 24kGoldn feat. Iann Dior (+5)

9 – Hypnotized di Purple Disco Machine (+5)

10 – Bottiglie privè di Sfera Ebbasta (+2)

La classifica italiana delle canzoni

Complice l’emergenza Coronavirus, che ha rallentato il mercato discografico in tutto il mondo, come tutti gli altri mercati, sono poche le new entry in top 100: al 32esimo posto Anyone di Justin Bieber; al 47esimo Whoopty di CJ; al 52esimo Levitating di Dua Lipa: al 63esimo Mia di Lortex; al 64esimo Monster di Shawn Mendes e Justin Bieber; all’67esimo posto All We Got di Robin Schulz; al 69esimo Save Your Tears di The Weeknd.

Il salto in avanti più significativo è quello di Let’s Love di David Guetta e Sia, che passa dall’85esimo al 45esimo posto. Gli scivoloni più vistosi di questa settimana riguardano le hit di Natale, sparite completamente dalla top 100.







Mauro Abbate, Notiziemusica.it