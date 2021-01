Alena Seredova, la stoccata a Ilaria D’Amico e all’ex marito Gigi Buffon… è di classe

La modella 42enne, punzecchiata dai follower, risponde alle domande sull’ex marito e sulla compagna. Poi elogia il compagno Alessandro Nasi e… torna a immergersi nel suo bellissimo presente

Alena Seredova ha trascorso feste dolcissime e piene di amore con i figli Louis Thomas e David Lee – avuti con Gigi Buffon – con la piccola Vivienne Charlotte e il compagno Alessandro Nasi. E quando si è messa in gioco con i suoi ammiratori, che le hanno fatto domande personali sui social –



Anche sull’ex marito e sulla compagna Ilaria D’Amico – non si è tirata indietro. Con classe e ironia. Ieri e oggi, Alena è sempre splendida: tu ricordi com’era?

“LA DELUSIONE RIMANE” – La modella e influencer 42enne di origine ceca ha voltato pagina da tempo. Ma certe ferite, certi tradimenti, non si rimarginano mai. Così, quando una follower le chiede: “A Natale siamo tutti più buoni, vi siete scambiate gli auguri tu e Ilaria, chiaramente D’Amico?”, la risposta è una stoccata… di classe. “Sono buona tutto l’anno, non miglioro a Natale…”. “Come si può perdonare dopo tanto dolore? Tu sei stata brava”, scrive un altro ammiratore. “Penso che il passaggio è molto lungo, per tutti, molto dipende anche dalla compagnia nuova che ti trovi. Ovviamente la delusione rimane”. E se tornasse indietro, le chiede ancora riferendosi al portiere della Juventus, sceglierebbe di nuovo un partner famoso o resterebbe lontana dal mondo dei vip? “Onestamente non penso che importi chi è famoso e chi no”, è la risposta di Alena. “Ho sempre scelto con il cuore e questo mi ha portato anche dolore”.

“CON ALESSANDRO SONO DAVVERO FORTUNATA” – Poi Alena torna nel suo bellissimo presente. Arricchito dalla nascita – lo scorso maggio – della figlia Vivienne Charlotte. E dall’armonia che si è creata nel tempo tra il compagno Alessandro Nasi e i suoi figli grandi, Louis Thomas e David Lee Buffon: “Alessandro è dolce e si infuria raramente. Lui è molto paziente il dono vero è la pazienza che ha avuto con me… Sono estremamente fortunata perché sono come il puzzle: entrano perfettamente in sintonia e sono estremamente contenta”.





