Rete 4, stasera torna “Quarto Grado”

Stasera, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri si occupa del caso di Luigi Favoloso, l’ex fidanzato di Nina Moric, scomparso da Torre del Greco lo scorso 29 dicembre. La madre dell’influencer, Loredana Fiorentino, non ha più sue notizie da allora e ha già sporto denuncia.L’ultima segnalazione è del paparazzo Maurizio Sorge che ha affermato che il giovane si trova a Milano, a casa di un amico. Al centro della puntata anche la vicenda di Samira El Attar, la donna di origini marocchine scomparsa a Stanghella, nel Padovano, il 21 ottobre scorso. Il marito, Mohamed Babri, indagato per omicidio e soppressione di cadavere, ha lasciato l’Italia: sue ultime notizie risalgono alla settimana scorsa quando, dopo una telefonata fatta ad un cugino, è stato localizzato in Spagna.Babri, notoriamente molto geloso della moglie, si è sempre dichiarato estraneo ai fatti e ha indirizzato le ricerche verso le campagne del Solesino, dove avrebbe fatto ritrovare un portachiavi, una collanina ed un paio di scarpe appartenenti a Samira. Per gli inquirenti, la donna sarebbe morta lo stesso giorno della scomparsa ed il suo cadavere sarebbe stato occultato nei campi, vicino all’abitazione dove viveva con la famiglia.