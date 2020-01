Gwyneth Paltrow lancia una crociera di lusso per purificarsi con i metodi Goop

Dopo la discussa serie di documentari che sta per lanciare su Netfix in cui mostrerà dal vivo alcune delle pratiche più discusse dei suoi Goop Lab, come orgasmi di gruppo e persino esorcismi, Gwyneth Paltrow è pronta per un nuovo, ambizioso progetto imprenditoriale, sempre legato al suo brand di lifestile e benessere. Si tratta di una crociera da 6mila dollari nel Mar Mediterraneo a bordo di un lussuoso yacht.

L’attrice ha, infatti, stretto una partnership con Celebrity Cruises per “regalare – come si legge su Page Six – una giornata di benessere in alto mare” a bordo del nuovissimo “Celebrity Apex”.

La crociera su questo yacht partirà da Barcellona il prossimo 26 agosto, facendo scalo in Spagna, Francia e sulla Rivera italiana fino al 2 settembre. L’itinerario prevede un’esperienza di un giorno chiamata “Goop at Sea”. I passeggeri che prenotano una suite da 4mila dollari possono acquistare un biglietto da 750 dollari per l’evento del 30 agosto, che si propone come clou della crociera con “guaritori pionieristici; seminari di trasformazione per la mente, il corpo e l’anima… e i segreti per una buona vita sessuale”, secondo quanto si legge sul sito web di Celebrity Cruises.

“Adoro stare in acqua e credo che, energeticamente, sia molto purificante essere vicini al mare o nel mare”, ha detto Paltrow, 47 anni, annunciando la sua nuovainzativa a USA Today. Secondo quanto riportato da Page Six, l’alloggio aggiuntivo per persona parte da 2mila dollari per la camera Inside, 2.800 per la camera Veranda, 2.900 per la classe Concierge e 3.300 per la camera AquaClass. “Con ‘Goop at Sea’ invocheremo lo spirito avventuroso con una serie di esperienze atte a trasformare cuore e mente, con i nostri ospiti guidati in questo percorso da alcuni dei professionisti del benessere e guaritori più incredibili al mondo”, ha detto l’attrice.

La Paltrow ha anche pubblicato un video sul suo profilo Instagram dedicato al lancio di questa “crociera dell’anima” con la didascalia: “Siamo andati a pescare! Goop è ora in alto mare. Unisciti a me in Spagna, Francia e Costa Azzurra”. Le immagini del video mostrano i suoi più fedeli seguaci in una spa, durante una lezione di yoga e mentre mangiano frutta e verdura, mentre c’è già chi storce il naso davanti alla nuova costosa trovata della Paltrow che assomiglia sempre più a un guru e sempre meno a un’attrice. È Goop, infatti, la sua attività principale al momento, nonché quella che, grazie al suo sito con e-commerce e la vendita di seminari ad hoc le garantisce entrate milionarie, mentre la recitazione è passata decisamente in secondo piano.

Sandra Rondini, ilgiornale.it