“Quo Vado? In Africa”: Checco Zalone parte per il Kenya per girare ‘L’amico di scorta’

L’attore barese ha smentito le voci che lo vorrebbero super ospite all’Ariston. E ha dato un annuncio molto attesa dai suoi fan: “Sto per girare e sarà molto impegnativo, se non mi rapiscono”

Checco Zalone ha smentito le voci che lo vorrebbero super ospite al prossimo Festival di Sanremo. E ha dato un annuncio molto attesa dai suoi fan: “Sto per partire per il Kenya, girerò lì il mio prossimo film. Se non mi rapiscono. Il film sarà molto impegnativo. Anche per questo motivo nelle ultime notti fatico a dormire. Non sarò al Festival di Sanremo”. Io superospite? Sono balle. Non ho il coraggio di andare all’Ariston, è un palco difficilissimo. E poi sarò in Kenya, come faccio a tornare?”, ha detto Zalone, intervenendo ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici. Il campione d’incassi del cinema italiano continua a essere sulla cresta dell’onda. Nei giorni scorsi un suo video sulla neve di Roccaraso è diventato virale sui social. Il film, secondo le prime anticipazioni si chiamerà L’amico di scorta uscirà nel 2019 e vedrà l’esordio di Luca Medici anche dietro la macchina da presa, dopo la separazione con l’amico regista Gennaro Nunziante. La storia ruoterà attorno alle vicende di un comico napoletano minacciato da un boss malavitoso e di un carabiniere che gli viene affidato come scorta e poi viene sollevato dall’incarico, ma manterrà l’amicizia col protagonista. Molto probabile dunque che nel film si inseriscano alcune scene “africane” a Watamu.

