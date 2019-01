In occasione dei vent’anni dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè, Vincenzo Mollica raccoglie, nello speciale “Parole e musica di un poeta”, in onda stasera, giovedì 10 gennaio, alle 20.30 su Rai1, subito dopo il Tg1, le sue interviste all’indimenticabile cantautore genovese, molte delle quali in esclusiva, puntaggiate da alcuni dei suoi brani più belli.