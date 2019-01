“L’Eredità”, Alice sbaglia la “ghigliottina” e… Twitter esulta

Alice, la campionessa de “L’Eredità”, sbaglia la “ghigliottina” e il pubblico, su Twitter, esulta. Alice, d’altronde, non è esattamente una delle campionesse più amate nella storia de “L’Eredità”. I fan del quiz di “Rai Uno”, infatti, considerano la concorrente più fortunata che preparata. Qualcuno si è anche spinto ad accusare la produzione e Insinna di aver favorito la povera Alice con domande troppo semplici. Foglie, moglie, latte, tè, glaciale. Queste le parole della “ghigliottina” di ieri, mercoledì 9 gennaio. Alice non è riuscita ad indovinare la parola e quindi non è riuscita a portarsi a casa il montepremi di 100mila euro. Per la gioia di molti su Twitter. Per la cronaca la parola esatta era… menta.

