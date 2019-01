Giulia De Lellis e la gaffe su Lilli Gruber: “È un’attrice, vero?”

Giulia De Lellis è stata ospite del programma di Enrico Papi, Guess My Age. L’influencer ha affiancato il concorrente della puntata del 9 gennaio: tanti i momenti esilaranti di cui l’ex corteggiatrice U&D si è resa protagonista, tra gaffe e battute divertenti

Giulia De Lellis è stata ospite del programma di Tv8 condotto da Enrico Papi, Guess My Age: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha affiancato il concorrente della puntata del 9 gennaio, regalando al pubblico tanti momenti divertenti ed una gaffe che ha suscitato l’ilarità del conduttore e del pubblico.La giovane influencer ha scambiato Lilli Gruber per un’attrice e si è riferita alla famosa giornalista dicendo che si è tenuta davvero bene negli anni: da lì sono partiti tanti scambi di battute tra Giulia e Papi che non si è tirato indietro di fronte a questi divertenti siparietti.”È tutta tirata Lilli, si è fatta delle… Si è tenuta bene”, ha detto Giulia quando le è stata mostrata la foto della Gruber: non appena entrata la De Lellis aveva ammesso di non avere neanche le lenti a contatto e di non vederci bene, e già questo aveva fatto scoppiare una risata generica in studio, visto che il gioco prevede proprio di indovinare l’età attraverso un’immagine mostrata al concorrente e all’aiutante vip. Poi continuando sempre sulla giornalista conduttrice di Otto e Mezzo, che evidentemente la ragazza non consoce, ha affermato “Si è tirata, non si può dire? Ma lei è un’attrice vero?”.A questo punto sono cominciate le battutine di Enrico Papi, il quale ha trovato pane per i suoi denti: Giulia non si è tirata indietro e con molta ironia è stata al gioco. Nel frattempo, tra un siparietto e l’altro, c’è stato anche un momento per parlare di Irama. Il conduttore, infatti, ha chiesto alla De Lellis della sua situazione sentimentale: “Io tutto bene, sono molto felice. Sto con un ragazzo molto carino, lui canta. Si chiama Filippo”, ha detto l’influencer.Poi un nuovo riferimento è stato fatto al fidanzato: quando Papi l’ha invitata ad organizzare una cena romantica con il concorrente lei ha declinato l’invito perché Irama è molto geloso. Insomma, pare proprio che tutto vada per il verso giusto: tante le apparizioni in tv, molti i progetti lavorativi e grandi soddisfazioni in amore. Per Giulia è un inizio d’anno tutto con il segno più.

Francesca Ajello, ilgiornale.it