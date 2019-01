Stasera ci sarà anche, su Rai5, Roberto Bolle con “Romeo e Giulietta”

Dopo aver aperto l’anno su Rai1 con lo spettacolo “Danza con me”, Roberto Bolle torna in Tv nel classico della Scala che ha aperto la Stagione di Balletto 2016/2017 del Teatro milanese: Romeo e Giulietta di Prokof’ev nella coreografia di Kenneth MacMillan, che Rai Cultura propone giovedì 10 gennaio alle 21.15 su Rai5. Protagonista con Roberto Bolle è la principal dell’American Ballet Theatre Misty Copeland, qui al suo debutto scaligero e per la prima volta in coppia con Bolle. Prima artista afroamericana ad essere nominata principal all’American Ballet Theatre in 75 anni di vita della compagnia, la Copeland è stata protagonista di numerosissime trasmissioni televisive, pubblicazioni, premi, iniziative di beneficienza. Insieme a Roberto Bolle affronta un classico della coreografia, sulle immortali note di Prokof’ev, che ha creato una musica straordinaria, ricchissima di emozioni e di dettagli descrittivi, profondamente teatrale e coinvolgente. Tra variazioni tecniche, danze d’insieme e passi a due di grande equilibrio ed eleganza, Romeo e Giulietta di Kenneth MacMillan, in repertorio alla Scala da molti anni, ha visto alternarsi protagonisti indimenticabili e appassionati, che hanno dato corpo e anima alla vicenda shakespeariana degli amanti veronesi, che MacMillan tratta con profonda attenzione alle relazioni umane, con lirismo e tensione psicologica, senza dimenticare i momenti di humour, attraverso le dinamiche e le emozioni del ballet d’action, ben presenti nella musica di Prokof’ev, diretta da Patrick Fournillier.