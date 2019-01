Bohemian Rhapsody in versione sing along

Dall’11 gennaio a cominciare da Stati Uniti e Canada

Bohemian Rhapsody sarà in sala anche in versione ‘sing along‘. Lo ha annunciato la produzione del film che ripercorre i primi quindici anni del gruppo rock dei Queen, dalla nascita della band nel 1970 fino al concerto Live Aid del 1985. Dall’11 gennaio a partire da 750 cinema tra Stati Uniti e Canada il pubblico potrà cantare, mentre sullo schermo vanno in scena sequenze musicali con i maggiori successi della band inglese.Il film, fresco di due Golden Globe (miglior film drammatico e miglior attore in un film drammatico a Rami Malek), è diventato il biopic musicale di maggior successo nella storia del cinema. Ad oggi ha incassato 750 milioni di dollari in tutto il mondo e in Italia è al momento il quarto più grande successo degli ultimi dieci anni.

Ansa