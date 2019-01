Stasera Renzo Arbore si racconterà a “I miei vinili”, in onda su Rai3

Sarà una sofisticata lezione di musica la puntata de “I miei vinili” , in onda stasera alle 23.15 su Rai3, che vedrà come ospite Renzo Arbore. Sulle note di “Era de maggio”, Arbore racconterà della sua amicizia con Roberto Murolo. Ricorderà Gianni Boncompagni con un disco dei Beatles, la passione per Otis Redding e quella per Frank Sinatra con “Dream” . Infine racconterà alcune pene d’amore vissute alle isole Tremiti ascoltando “Stardust” di Lionel Hampton.