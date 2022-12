Lars von Trier, assegnato al regista il Premio Marco Melani, giunto alla XVI edizione 

E’ l’autore di “Dancer in the dark” e “le onde del destino” a ricevere il Premio Marco Melani 2022, riconoscimento, attribuito a partire dal 2006 per volontà del Comune di San Giovanni Valdarno ed Enrico Ghezzi allo scopo di mantenere viva la memoria dell ’autore sangiovannese Marco Melanio La cerimonia di premiazione si terrà il 10 dicembre. A ritirare il premio sarà l’attore Willem Dafoe

È il regista danese Lars von Trier a ricevere il Premio Marco Melani 2022, riconoscimento che con cadenza annuale è attribuito a partire dal 2006 per volontà del Comune di San Giovanni Valdarno ed Enrico Ghezzi allo scopo di mantenere viva la memoria dell’autore sangiovannese Marco Melani attraverso un omaggio ad un artistacontemporaneo distintosi per la sperimentazione linguistica e formale in ambito cinematografico e audiovisivo. La cerimonia di premiazione si terrà il 10 dicembre presso il Cinema Teatro Masaccio a San Giovanni Valdarno (AR) a partire dalle ore 21.

Willem Dafoe, designato al ritiro da parte della casa di produzione Zentropa, leggerà un intervento scritto da Lars von Trier nella prima delle due giornate di attività del premio (10 dicembre 2022). l’attoe americano è un amico del regista per il quale ha interpretato quattro film tra il 2009 e il 2013: Manderlay, Antichrist e Nymphomaniac (vol. 1 e 2) e la serie tv The Kingdom – Exodus, presentata alla 78.ma Mostra del Cinema di Venezia.

La cerimonia di premiazione si terrà al Cinema Teatro Masaccio a San Giovanni Valdarno a partire dalle ore 21. Il regista seguirà la cerimonia da remoto.

Raggiunto dalla notizia, Lars von Trier ha inviato il seguente messaggio:

«Cari amici, sono molto felice e onorato di ricevere il vostro fantastico premio. Grazie d cuore a tutti coloro che hanno accolto o sostenuto questa folle idea. Il lavoro di interazione tra le arti è sempre stato molto importante per me. Grazie Marco Melani, grazie San Giovanni Valdarno, grazie Italia, dall’umile Lars».

Le attività del Premio prevedono, oltre alla cerimonia di consegna, un programma di ricerca,un approfondimento on line e una mostra dedicata al Maestro, ad ingresso gratuito presso Casa Masaccio | Centro per l’Arte Contemporanea, per la serie ESPORRE IL CINEMA.

A partire dal 2020, il Premio Marco Melani beneficia del riconoscimento e del co- finanziamento da parte della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della

Cultura (MIC) ed è curato da Rita Selvaggio, storica dell’arte, critica e curatrice di arte contemporanea, che dichiara: “Radicale e divisivo, una lunga carriera che sian dagli esordi ha manifestato un legamefortissimo con la Storia, la Storia dell’Arte, l’Epica e la Letteratura, con queste motivazioni

il XVI Premio Marco Melani verrà conferito a Lars von Trier, tra i cineasti più controversi e significativi di sempre”.

Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno, e Fabio Franchi, assessore alla cultura, dichiarano: “Siamo grati a Lars von Trier per aver accolto con entusiasmo la nostra proposta e aver accettato di essere insignito del Premio Marco Melani 2022, premio che rende omaggio al nostro concittadino Marco Melani, critico cinematografico e grande promotore del cinema, amico e sodale di tanti dei più rilevanti registi di tutto il mondo e che viene conferito ai registi che più di tutti si sono distinti per la capacità di innovazione e sperimentazione in ambito cinematografico, segnando in modo inequivocabile la storia del cinema. E’ un grande onore per noi poter contare sul nome di Lars von Trier, un indiscusso Maestro del cinema, nei palmarès del Premio”.

IL PROGRAMMA

SABATO 10 dicembre 2022

ore 21.00 CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Saluti istituzionali: Valentina Vadi ( Sindaco) Fabio Franchi (Assessore alla Cultura)

Interverranno:

Rita Selvaggio (Curatrice del Premio Marco Melani)

Jens-Otto Paludan (Director of ArtvonTrier)

Roberto Lasagna (Critico e Storico del cinema, autore del volume Lars von Trier (Gremese, 2003) Oltre i dogmi. La modernità disturbante di Lars von Trier

Fabio Cherstich (Regista teatrale), Il Cinema come palcoscenico dell’icona: Medea / Selma

Sarà presente Enrico Ghezzi, (Direttore del Premio Marco Melani

Ritira il premio per conto del regista Lars von Trier: Willem Dafoe, Attore

Chiuderà la cerimonia di premiazione la proiezione di un film scelto personalmente dal Maestro danese

DOMENICA 11 dicembre 2022

LADRI E FRATI DI CINEMA: MARCO MELANI, ENRICO GHEZZI, PIERO BARGELLINI

ore 16.00 Ladri di cinema, di Marco Melani (da ‘Fuori Orario’)

ore 16.15 Gli ultimi giorni dell’umanità, film di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo

saranno presenti Enrico Ghezzi e Gabriele Monaco, produttore del film

ore 21.00 Marco Melani – The man with the golden eye

un racconto sulla straordinaria figura di Marco Melani

a cura di Chiara Seghetto

ore 22.00 Anthology, di Piero Bargellini

Diretta streaming:

museisgv.civicam.it | comunesgv.it | casamasaccio.it facebook Comune di San Giovanni Valdarno e Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea