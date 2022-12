Iggy Pop sui Måneskin: “Sono davvero una band possente”

“Damiano è un cantante straordinario e la bassista, Victoria, davvero sa il fatto suo e non esagera, ma sul palco e nei loro video lei è consistente. Wooo, è esplosiva”, ha detto il rocker americano al magazine inglese online di musica e intrattenimento, Mne

Nel corso di una conversazione con il magazine inglese online di musica e intrattenimento, Mne, il rocker americano ha detto che la band italiana (composta da Damiano David, voce, Victoria De Angelis, basso, Thomas Raggi, chitarra e Ethan Torchio, batteria) è davvero possente.

IGGY POP TESSE LE LODI DEI MÅNESKIN

Pop ha collaborato con i Måneskin per una nuova versione uscita nell’agosto del 2021 del brano ‘I Wanna Be Your Slave’. “Damiano – ha detto – è un cantante straordinario e la bassista, Victoria, davvero sa il fatto suo e non esagera, ma sul palco e nei loro video lei è consistente. Wooo, è esplosiva”. L’artista ha anche paragonato lo stile del chitarrista Thomas Raggi a Joe Perry (chitarrista solista e cofondatore degli Aerosmith) mentre Ethan Torchio è abile. “Ho letto un’intervista – ha spiegato – in cui si diceva che hanno iniziato suonando per strada a Roma e dovevano combattere con altri gruppi per avere i posti migliori. Davvero si può dire che hanno quel background, che hanno fatto qualcosa assieme dove hanno avuto un assaggio di povertà e oscurità. Credo sia ciò che da’ loro un bel vantaggio”.