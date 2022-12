“Grande Fratello Vip”, Oriana e Antonella ai ferri corti: scoppia una furiosa lite

Una è stufa delle costanti frecciatine, l’altra la accusa di pensare solo all’estetica…

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” la tensione è ormai alle stelle e c’è aria di scontri.

Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi sono ai ferri corti e tra le due, dopo giorni di freddezza e frecciatine, scoppia una lite senza precedenti. Dopo numerose allusioni da parte dell’ex schermitrice e dopo essersene lamentata con le sue coinquiline, Oriana affronta Antonella e la accusa di fare di tutto pur di provocarla.

Sebbene Antonella neghi le frecciatine di cui la rimprovera, accusa Oriana di parlare costantemente alle sue spalle e di cercare a tutti i costi la lite. “Perché parli di me? Cambia argomento. O parli di me o parli di Antonino o di estetica. Parla di altre cose se ci riesci” dice l’ex schermitrice, ma Oriana prontamente ribatte sottolineando l’atteggiamento sempre provocatorio di Antonella: “Se cerchi trovi, e quando trovi non puoi piangere” ribatte prontamente l’influencer venezuelana.

“Quando Sarah parlava bene di me hai anche fatto una faccia un po’ schifata” continua Antonella, sottolineando che Oriana avrebbe potuto approfittare del momento per dirle ciò che pensava in sua presenza invece di farlo alle sue spalle. “Che una persona dica ciò che pensa di te, non vuol dire che vuole litigare” ribatte Oriana, ribadendo che l’unica a cercare costantemente lo scontro sia proprio Antonella.

La discussione si infiamma immediatamente e le due VIP si urlano addosso tutto il risentimento che provano l’una per l’altra. Antonella accusa Oriana di essere superficiale e di saper parlare solo di estetica: “C’è altro nella vita, lo sai o no?” Oriana, invece, accusa Antonella di essersi inizialmente avvicinata a lei soltanto perché non aveva alleati nella Casa: “La falsa sei tu che pensavi tutte queste cose su di me e invece facevi l’amica perché eri da sola e nessuno ti sopporta”.

Antonino arriva per cercare di calmare le acque e placare la rabbia di entrambe ma proprio il suo arrivo dà ad Antonella il pretesto per lanciare una frecciatina che Oriana non prende affatto bene: “Dai sta qua Antonino, fai l’ancella” dice l’ex schermitrice, imitando il comportamento di Oriana che – visti i sentimenti che prova per lui – si mostra sempre molto concentrata su di lui. “Chi è la cattiva, eh? L’unica cattiva sei tu che ridi di questa cosa quando sai che sono stata troppo male” conclude Oriana, più arrabbiata che mai.

Una discussione dai toni accesissimi si conclude senza un vero chiarimento e una nuova rivalità prende piede nella Casa: Oriana vs Antonella.