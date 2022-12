Francesco Totti e Noemi Bocchi, al ristorante va in scena la loro prima lite

Su “Diva e donna” sono apparse le foto della discussione avvenuta tra i due. Uno screzio da innamorati senza conseguenze ma che è saltato all’occhio

Tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è arrivato il momento della prima lite, tutto ripresi dagli obiettivi dei paparazzi.

La brutta discussione sarebbe avvenuta in un ristorante, mentre i due erano a cena fuori. Come si vede nelle foto pubblicate da “Diva e donna”, i due avrebbero discusso per colpa di un cellulare e i toni si sarebbero alzati al punto che a Noemi è scappata anche qualche lacrimuccia. In ogni caso uno screzio di poca importanza, come ne capitano spesso all’interno delle coppie, e nessuno pensa a parlare di crisi per una relazione che in realtà sta andando a gonfie vele.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono da settimane sotto i riflettori e soprattutto con gli obiettivi dei fotografi puntato addosso. Era inevitabile che prima o poi anche qualche incomprensione finisse con l’essere immortalata. Dalle foto quello che si vede è l’ex capitano della Roma gesticolare e Noemi che prima guarda un cellulare e poi si passa le mani sugli occhi come ad asciugarsi qualche lacrima. Secondo il settimanale non ci sono dubbi che si sia trattato di una discussione animata, ma è lo stesso “Diva e donna” poi a gettare acqua sul fuoco ribadendo che tra Totti e Noemi non c’è nessuna aria di crisi. Anzi, i due hanno appena preso casa insieme e presto si andranno a stabilire in un appartamento nella zona nord della Capitale.