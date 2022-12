Finale di X Factor: i Santi Francesi sono i vincitori dell’edizione 2022

A conquistare il gradino più alto del podio di questa straordinaria edizione di XF2022 è il duo pop del Roster di Rkomi. Incontenibile la gioia dopo la proclamazione ufficiale di Francesca Michielin sul palco del Mediolanum Forum di Assago. Secondo posto per Beatrice Quinta, terzo per Linda. Quarti classificati i Tropea

Dopo una gara sudata lunga tre manche a suon di duetti straordinari, medley dei brani che i regaz hanno presentato nel corso delle ultime (intensissime) settimane e inediti, la vittoria è servita: i Santi Francesi conquistano il podio, sono loro i vincitori di questa sedicesima edizione di X Factor. I concorrenti del Roster di Rkomi sbaragliano la concorrenza dei loro compagni di viaggio e si prendono la scena, il pubblico è in visibilio. Dopo l’annuncio della conduttrice Francesca Michielin, il duo più sensuale di XF2022 sembra incredulo, ma felice oltre ogni aspettativa, stasera hanno spaccato come sempre e sicuramente più del solito. Il sogno incredibilmente si avvera, “non connettiamo nulla adesso, pian piano realizzeremo”. Doveva essere una grande festa e lo è, sul palco del Mediolanum di Assago l’emozione è incontenibile, buca il piccolo schermo e fa volare altissimo.

IL PERCORSO DEI SANTI FRANCESI A XF2022

Vince il talento del duo composto da Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico), vince la loro musica che offre una visione del mondo in cui la realtà è filtrata da quello che abbiamo imparato a riconoscere come “cinismo colorato”. A X Factor i Santi Francesi si sono presentati nelle selezioni con l’inedito “Non è così male”, ottenendo da subito l’unanimità dei giudici. E durante i Live l’unanimità è rimasta sempre, con loro che si sono confermati settimana dopo settimana grazie a performance incredibili, spesso ri-arrangiando completamente brani come Creep dei Radiohead, Somebody That I Used To Know di Gotye feat. Kimbra e When We Were Young dei The Killers o classici della canzone italiana con Ti voglio di Ornella Vanoni, Un ragazzo di strada dei Corvi e Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti. Una cavalcata che li ha visti protagonisti di una continua crescita artistica fino ad arrivare alla finale del Mediolanum Forum di Assago dove si sono esibiti in duetto insieme a Francesca Michielin sulle note di California dei Phanotm Planet e un medley con i brani più significativi del loro percorso che ha entusiasmato il pubblico presente al Forum.

I COMMENTI A CALDO DOPO LA PROCLAMAZIONE

“Questi momenti ci mettono in difficoltà, non sappiamo come ringraziare tutte le persone che sono vicino a noi, e sono state vicine a noi in questi mesi. Non sappiamo cosa dire, siamo felicissimi, anche di aver condiviso con voi queste settimane. X Factor lo abbiamo vissuto sempre alla giornata, e forse per questo non ci aspettavamo la vittoria. Non connettiamo nulla adesso, davvero, non ci siamo con la testa.” I regaz sono realmente ancora frastornati dal verdetto: “Ci sentiamo bene, e pian piano realizzeremo quello che è successo”. E tra un ringraziamento e l’altro, una parola al loro mentore: “La cosa più interessante che ci ha insegnato Rkomi è che mettersi in discussione è una delle cose più sane che si possano fare: cambiare pelle, anche nella vita”. E a proposito di lezioni…”Noi proviamo una sana invidia verso i Tropea che tra l’altro sono anche quelli che si sono divertiti di più, da loro abbiamo imparato tanto, grazie davvero”. E d’ora in poi, “famola ai Santi Francesi che è una garanzia”, parola di Ambra.